Gabon: Législatives 2018 - Estelle Ondo rend hommage à Dieu à l'église catholique d'Oyem

La campagne des élections jumelées législatives et locales s'est ouverte hier mardi sur toute l'étendue du territoire gabonais. A Oyem, comme partout ailleurs, dans les coins et recoins du pays, les candidats sont descendus sur le terrain à la rencontre de leurs électeurs. Estelle Ondo a quant à elle, choisi de rendre grâce à Dieu à l'église Catholique de la capitale provinciale du Woleu-Ntem. « Dieu est au centre de tout. C'est à lui que je dois ma force » dira la candidate centriste aux législatives.

C'est parti ! L'heure a sonné, celle de l'ouverture de la campagne pour les élections législatives et locales. Candidats et électeurs se sont donnés rendez-vous. Il faut séduire, convaincre et surtout faire adhérer les électeurs indécis à sa cause. Estelle Ondo a choisi, avant toute chose, rendre grâce à Dieu. La cathédrale Saint Charles Lwanga a été le théâtre de cette messe d'action de grâce demandée par la candidate indépendante. « J'ai mis l'ouverture de cette campagne sous le sceau de Dieu. C'est lui seul qui nous donne la force et la capacité de pouvoir faire ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi j'ai voulu mettre Dieu en avant, Dieu au cœur de mes activités électorales afin qu'il veille sur chacun de nous tout au long de cette campagne » confesse-t-elle.

Estelle Ondo n'a pas manqué d'apprécier l'homélie du célébrant à sa juste valeur. L'Amour pour elle, engendre la justice. Elle dira à ce propos : « Dieu est Amour. Là où il y a l'Amour, il y a la Justice ». Les populations d'Oyem, poursuit-elle, réclament cette justice, à savoir, la santé pour tous, la maison pour tous, l'accès à l'eau potable. C'est tout le challenge dont la prétendante au Palais Léon Mba doit faire face.

L'Amour du prochain et de soi, c'est d'ailleurs le thème de l'homélie de cette messe d'action de grâce. Le célébrant dans sa prédication, a invité les uns et les autres à cultiver l'Amour de soi et du prochain. Ce sermon du célébrant a captivé plus d'un. « J'avoue que j'ai été touché. Venir rendre grâce à Dieu à l'ouverture de la campagne, c'est une bénédiction pour maman Estelle. Elle aurait pu se passer de la prière, comme les autres, mais elle a choisi venir vers son Seigneur. On appelle cela de la dévotion envers son Créateur. Le message d'Amour m'a aussi touché » reconnait une fidèle venue pour la circonstance.

La candidate à l'effigie « J'aime Oyem » convie les populations Oyémoises à aller retirer leurs cartes d'électeurs. Elle a également indiqué que c'est une élection inédite. C'est aux populations de faire preuve de responsabilité et de prendre leur destin en main.

En attendant le 06 octobre prochain, prétendants et votants prendront toujours rendez-vous sur le terrain de la séduction. Les candidats défendront leurs projets de société et les électeurs apprécieront.