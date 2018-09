Burkina Faso: Embuscade à Pétogoli (Soum) - Le message de Roch Marc Christian Kaboré

En arrivant à Koudougou pour l'ouverture du Salon International du coton et du textile ( Sicot), je viens d'apprendre que 8 soldats Burkinabè ont trouvé la mort après que leur véhicule a sauté sur une mine artisanale déposée par les ennemis de notre peuple.

En cette douloureuse circonstance, je salue la mémoire de nos vaillants soldats tombés les armes à la main, pour la paix au Burkina Faso.

J'adresse mes condoléances les plus attristées aux Forces de défense et de sécurité, aux familles et proches des victimes.

Ces attaques lâches et horribles n'entameront jamais notre commune détermination à défendre l'intégrité du territoire national, à rétablir la paix et la sécurité pour le bonheur et la prospérité du peuple Burkinabè.

Vive le Burkina Faso

La lutte contre le terrorisme continue.