Algérie: Lutte contre le terrorisme - Washington évalue l'efficacité de l'armée algérienne

Selon le bilan opérationnel de l'ANP, cent trente-et-un terroristes ont été neutralisés et des armes ainsi que des munitions récupérées en quantité durant le premier semestre 2018. Vingt terroristes ont été abattus, vingt autres ont été arrêtés et cinq cadavres ont été découverts durant le premier semestre qui a été marqué par la reddition de soixante-seize terroristes, dont la plupart à Tamanrasset.

"Malgré tout, Al-Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi), les groupes alliés à Aqmi et des éléments de Daech, y compris le groupe algérien local affilié à Daech connu sous le nom de Jund al-Khilafa, demeurent dans le pays", reconnaît ce même document. Concernant l'état de la collaboration des pays maghrébins dans la lutte antiterroriste, le département d'État a estimé que "le désaccord politique entre le Maroc et l'Algérie sur le statut du Sahara Occidental est demeuré une entrave à la coopération antiterroriste bilatérale et régionale en 2017 ".

"L'Algérie a continué de fournir des efforts significatifs pour prévenir l'activité terroriste à l'intérieur de ses frontières. Les chiffres publiés par les forces armées algériennes montrent une pression continue sur les groupes terroristes, comme indiqué par le nombre de terroristes tués, capturés ou qui se sont rendus, ainsi que les armes saisies et les casemates détruites", indique le rapport qui souligne que "l'activité terroriste en Libye, en Tunisie et au Mali a contribué à la menace globale". Le rapport poursuit:"Certains analystes estiment que des pertes continues ont réduit de manière substantielle les capacités des groupes terroristes à opérer à l'intérieur de l'Algérie".

La stratégie de lutte antiterroriste adoptée et mise en œuvre par l'Algerie a apporté des résultats probants, réduisant considérablement les capacités des groupes terroristes dans la région du Maghreb et du Sahel, conclut un rapport du département d'État américain sur le terrorisme dans le monde en 2017.

