Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le Congo honore ses engagements auprès de l'AIEA

Le ministre de tutelle, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, qui a participé à la 62e Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne, en Autriche, a fait une contribution volontaire au budget Fonds pour la coopération technique, au titre de l'année 2019.

Dans son discours à l'ouverture de la conférence, le chef de la délégation congolaise a informé les participants des dispositions prises par son pays pour la ratification de la législation.

En effet, cette législation porte sur l'ensemble des domaines d'utilisation des applications nucléaires et sur les organes de règlementation, y compris des conventions sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la sécurité de la gestion des déchets radioactifs. Selon Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, le gouvernement est également en passe de ratifier la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, la notification rapide d'un accident et la sûreté nucléaire, indique un communiqué de presse du ministère.

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a aussi annoncé le dépôt, séance tenante, de l'instrument d'acceptation par le Congo de l'accord sur le privilège et immunité. Il a, par ailleurs, rassuré la conférence générale quant au paiement par son pays de ses contributions financières conventionnelles ainsi que les arriérés y afférents. Toutefois, le pays a payé la contribution requise au Programme de la coopération technique pour couvrir ses coûts participatifs nationaux.

Le ministre a ensuite affirmé la détermination de la République du Congo à faire aboutir, dans les meilleurs délais, la signature de son Programme cadre national pour la mise en œuvre des projets du Programme de coopération technique avec l'AIEA.

Notons que la délégation congolaise a participé à l'adoption de toutes les délibérations sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de la 62e conférence générale en faisant dûment usage de son droit de vote, dont il conserve encore, pour cette dernière circonstance, le privilège de la jouissance.

Aimé Clovis Guillond, représentant du Congo auprès de l'AIEA

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a, en outre, assisté à la présentation des lettres de créances de l'ambassadeur du Congo auprès de l'AIEA, Aimé Clovis Guillond, au directeur général de cette institution.

En marge de ces assises, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a échangé avec les hauts responsables de la sûreté et sécurité nucléaires pour parler de la mise en œuvre des programmes de la coopération technique dans les domaines du cadre législatif, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, des mines, de la géologie et de l'environnement. Il a aussi eu une séance de travail avec le directeur général adjoint de la Corporation d'Etat de l'énergie atomique de la Fédération de Russie, pour examiner la possibilité de réaliser des projets mutuels et la construction au Congo du centre de recherche nucléaire, pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans le contrôle qualité des aliments, le contrôle et le traitement des cancers, une opportunité pour aider les hôpitaux du pays à pouvoir traiter ce type de pathologie.

Par ailleurs, le ministre a expliqué à ses interlocuteurs que l'utilisation pacifique de l'énergie atomique trouve sa place dans le nouveau Plan national de développement du Congo, élaboré récemment pour la période 2018-2022. A l'issue de ces entrevues, le Congo s'est résolument engagé pour le respect de la coopération avec l'agence, en matière de l'utilisation pacifique de la science et de la technologie nucléaire.

Ainsi, le pays envisage de promulguer, dans les meilleurs délais, la loi portant règlementation des applications pacifiques de l'énergie nucléaire.

Soulignons que la République du Congo peut désormais bénéficier de l'activation de ces trois premiers projets de coopération technique validés pour le cycle 2018-2019. Elle pourra, à cet effet, bénéficier du maintien des financements prévus en 2018 dans trois projets. Il s'agit notamment de l'établissement du cadre réglementaire national pour la radioprotection ; la surveillance des maladies du bétail et certification de la santé des animaux ; le développement des variétés résistantes à la maladie du manioc et de la banane.

S'agissant de la 62e conférence, l'événement a donné des orientations générales et permis d'examiner des questions importantes en matière de sûreté et sécurité nucléaires. En marge de cette rencontre qui a regroupé, entre autres, cent soixante-neuf délégations des Etats membres, un forum scientifique a été organisé sur le thème « Technologie nucléaire et le climat : atténuation, surveillance et adaptation ».