Congo-Brazzaville: Solidarité - La Chine évalue son aide humanitaire aux déplacés du Pool

La ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, ainsi que l'ambassadeur de Chine et les représentants des agences du système des Nations unies ont animé une conférence de presse, le 25 septembre à Brazzaville, qui a permis de faire le point des activités menées dans le cadre de l'assistance dans le département.

Antoinette Dinga-Dzondo a rappelé qu'en juillet 2017, la République du Congo avait lancé un appel à l'aide humanitaire d'urgence en faveur de la population déplacée du département du Pool. Plusieurs partenaires avaient répondu favorablement parmi lesquels la République Populaire de Chine qui avait contribué à hauteur de six millions de dollars américains, soit l'équivalent d'environ trois milliards de FCFA, via les agences du système des Nations unies. Cette contribution, a-t-elle expliqué, était repartie en parts égales entre le Progtamme alimentaire mondial (PAM) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), soit trois millions de dollars américains respectivement. Ce qui avait permis d'augmenter la capacité de mobilisation des vivres et non-vivres en faveur de cette population.

La ministre a indiqué que l'expertise sollicitée a permis de mener diverses activités de grand intérêt pour le bien-être des déplacés. Depuis février 2017, le PAM leur apporte une assistance alimentaire et nutritionnelle continue à travers des distributions en vivres et des transferts monétaires par le biais de Scope, une nouvelle plate-forme numérique puissante et flexible.

Ainsi, a poursuivi Antoinette Dinga-Dzondo, la contribution de la République Populaire de Chine en faveur du PAM a permis d'acheter 2 325 tonnes de vivres pour continuer l'assistance alimentaire auprès de vingt-cinq mille déplacés internes durant cinq mois (mars à juillet 2018). Elle a également permis d'améliorer la situation nutritionnelle de plus de treize mille femmes enceintes et allaitantes et treize mille enfants de moins de 5 ans, en fournissant des aliments nutritionnels spécifiques pour le traitement et la prévention de la malnutrition dans quatorze centres de santé intégrés.

Du côté du HCR, les trois millions de dollars, soit un milliard six cents millions de FCFA, ont facilité la mise en œuvre d'un projet dans le cadre du Plan de réponse humanitaire en faveur de la population déplacée du Pool.

En définitive, quinze mille trois cent dix-huit familles ont bénéficié d'articles de secours composés de couvertures, matelas, sceaux, jerrycans et kits de cuisine. Quant aux abris d'urgence (bâches et tentes), ce sont vingt mille huit cent soixante personnes qui ont pu en bénéficier. Enfin, le HCR a pu construire quarante abris communautaires durables dans onze localités du département. La mise en œuvre du projet a débuté au mois de novembre 2017 et pris fin en juin dernier. Le principal objectif du projet étant d'assurer un accès à de meilleures conditions de vie aussi bien aux déplacés qu'aux familles d'accueil.

À l'occasion de cette conférence de presse, il a été signé le document qui met fin au financement que les agences du système des Nations unies ont reçu de la part de la République populaire de Chine, en faveur de cent trente-huit mille personnes affectées directement ou indirectement par la crise (déplacés et familles d'accueil) du Pool.

« Je crois que ce n'est qu'un acompte. Ce n'est pas la première fois que la Chine le fait et j'espère dans l'avenir que nous pourrons toujours continuer dans le même sens avec des projets qui pourraient profiter à la population et au renforcement de notre coopération avec la République du Congo et les institutions internationales », a indiqué Ma Fulin, ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo.