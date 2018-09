L'équipe du Sénégal a perdu hier, mardi à Tenerife (Espagne), le duel qui l'a opposé à la Chine en s'inclinant sur la marque de (75 à 66) pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe D de la Coupe du monde féminin 2018. Après leurs victoires sur la Lettonie, les Lionnes sont, cette fois, passées prés de l'exploit. Mais les Asiatiques ont bien tenu pour faire la différence dans les derniers échanges d'une rencontre très disputée. Malgré cette deuxième défaite, la bande à Astou Traoré poursuivra l'aventure et dispute dés ce mercredi 26 septembre à 10h30, le match de barrage, équivalent des 8ème de finale. Ce sera face au Japon, sortie deuxième du groupe C

Après le succès historique remporté, il y a deux jours, l'équipe du Sénégal n'a pas réussi à enchaîner pour la dernière journée du premier tour de la Coupe du monde joué hier, mardi 25 septembre. Les Lionnes ont cette fois buté devant les Chinoises en s'inclinant sur marque de (75 à 66). Mais que de regrets pour des Sénégalaises qui ont pourtant sorti leurs tripes pour terminer en force avec seulement 9 points d'écarts. Les Lionnes ont tout simplement tardé à trouver la bonne carburation après une entame de match poussive marquée par une grande maladresse.

Menées au terme du premier quart temps (8-10), les Lionnes peineront encore à résoudre l'équation asiatique avec son tranchant jeu intérieur adossé sur la grande taille des pivots mais aussi à un bon pourcentage d'adresse sur les tirs. Ce qui permet aux championnes asiatiques de prendre vite le match à leur compte. Les Chinoises profitent des pertes de balles dues à une défense relâche sur la ligne des 3 points pour creuser l'écart à la pause (19- 30) à la pause. Au retour du vestiaire, l'entraîneur Cheikh Sarr ajuste sa défense par une défense homme à homme et parvient à contenir les longilignes pivots à l'intérieur de la raquette. Astou Traoré et Mame Marie Sy, les plus expérimentés du groupe, épaulées par une Yacine Diop, ne tardent pas à sonner la charge et retrouvent plus d'allumage sur les phases offensives. Les Lionnes restent vite au contact de la Chine surtout grâce à un tir à longue distance venu d'ailleurs de Mame Diodio Diouf à la fin du troisième quart temps (47-52).

Les protégées de Cheikh Sarr attaquent le dernier quart-temps sur le même tempo. Sous la houlette d'Astou Traoré, Oumou Khayri Sarr, et surtout d'une Yacine Diop, efficace sur le jeu de contre-attaque comme sur les tirs à mi-distance, le Sénégal talonne son adversaire au score en faveur d'un tir primé réussi par Mame Marie Sy (64-68. 8e). Mieux, la clairvoyance de la meneuse Bintou Diémé (meilleure passeuse du match) met la défense chinoise dans le vent et inscrit un precieux panier (66- 68 à 1min 19 econde de la fin). C'est un tournant. Les coéquipières de Ting Shao ne céderont pas à la pression. Aidées par un coup de pousse d'un arbitrage tatillon, elles se font fort de se détacher sur les dernières possessions et s'imposer (66-75). Cette défaite de moins de dix points dénote sans doute de gros progrés réalisés par la bande à Astou Traoré devant des grosses nations de basket comme la Chine qui, on le rappelle, rendait facilement une trentaine de points ou même plus aux Lionnes dans leurs dernières confrontations

LE JAPON DE TAKADA SUR LE CHEMIN DES «LIONNES»

Les Lionnes conservent ainsi la 3e place et se hissent aux barrages, équivalant des 8e de finales. Ce sera ce mercredi 26 septembre contre le Japon qui a terminé à la 2e place du Groupe C dominé par l'Espagne, pays organisateur. Les «Lionnes» sont cependant prévenues. Une page d'histoire sera sans doute au bout en cas de qualification. Elles doivent toutefois sortir le grand jeu et verrouiller un peu plus leur défense face à une équipe qui présente le même style de jeu que la Chine et qui tourne avec une moyenne de 70 points depuis le début du mondial. Le Japon s'appuiera encore sur sa star Maki Takada qui détient l'une des meilleures performances individuelles de la première phase à Tenerife. Ses stats (26 points, 6 rebonds et 3 ballons récupérés) contre la Belgique sont sans doute parlantes.Vaincue par l'Espagne, l'équipe Japonaise a réussi à prendre le meilleur match devant la Belgique après prolongation (77-75) avant d'enchaîner par une ultime victoire contre le Porto Rico (69-61).