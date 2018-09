Angola: La ministre veut l'occupation réelle des temps libres de la jeunesse

Menongue — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula da Silva do Sacramento Neto, a défendu lundi, à Menongue, l'occupation réelle des temps libres des jeunes avec des activités patriotiques et de développement.

Dans une brève déclaration à la presse lundi, Ana Paula da Silva do Sacramento Neto a expliqué que son séjour dans cette région du pays visait à vérifier les infrastructures juvéniles et sportives.

En ce sens, a-t-il poursuivi, au cours des quatre jours d'intense journée, la délégation qu'elle conduit, intégrée des membres du Gouvernorat provincial, va vérifier ce que Cuando Cubango, ainsi que l'état actuels des travaux entrepris, tant du point de vue d'exécution comme financier.

Elle a garanti qu'à la fin de la visite d'évaluation, elle aura une idée réelle sur les travaux déjà commencés au niveau central comme provincial.

Dans la poursuite de sa visite, la ministre s'était déplacée mardi, à Cuito Cuanavale, à 189 kilomètres à l'est de Menongue, la capitale de la province, dans le but d'évaluer l'état actuel des infrastructures du secteur.

La visite de la ministre, qui dirige une délégation de son secteur séjournant depuis lundi à Cuando Cubango, se situe dans le cadre d'une vaste enquête sur l'état actuel des infrastructures de la jeunesse et des sports au niveau central et provincial, en vue évaluer leur exécution physique et financière.