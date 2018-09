Angola: Le gouverneur de Huíla appelle à l'ouverture aux médias

Lubango — Les institutions publiques et privées devraient puvrir davantage des portes à la Communication sociale, afin de permettre la collecte et la diffusion de questions d'intérêt public avec vérité et exemption, a défendu mardi, à Lubango, le gouverneur provincial de Huila, Luís da Fonseca Nunes.

S'adressant aux journalistes, après une intense journée pour évaluer l'état actuel des médias dans la province, le gouvernant, nommé il y a deux semaines, a dit qu'il était confronté à plusieurs problèmes, notamment le manque d'équipements, l'accès aux sources et des difficultés dans le chapitre des ressources humaines.

Selon lui, les médias représentent un "pilier solide" pour le développement multiforme du pays, il ne peut donc y avoir de progrès sans leur participation, en vertu de leur pouvoir d'informer.

Il a affirmé que le gouvernorat entend être plus agile et disponible pour mieux enrichir le travail journalistique, en donnant plus d'informations crédibles et adaptées à la législation.

Le responsable a indiqué que le Gouvernement considère la Communication sociale comme l'un des principaux partenaires, d'où son défi de radiographer, afin de se rendre compte des difficultés courantes et de projeter des solutions locales possibles.

C'est la première visite d'un gouverneur aux organes des médias locaux au cours des 12 dernières années.