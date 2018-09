Angola: Le RNT-EP tiendra responsables les entreprises d'exploitation d'inertes

Luanda — Le Réseau national de transport d'électricité (RNT-EP) procédera à la responsabilisation de toutes les entreprises impliquées dans l'exploration et l'extraction d'agrégats dans des couloirs de sécurité des lignes de différentes régions du pays par les actions qui contribuent à endommager de lignes de moyenne, haute et très haute tensions.

Dans un communiqué de presse parvenu mercredi à l'Angop, la société précise comme axe de ces activités le corridor le long des lignes provenant des centrales hydroélectriques de Capanda, Lauca et Cambambe.

Cette pratique perturbe le fonctionnement normal des systèmes de transport d'électricité, contribuant à endommager les lignes à moyenne, haute et très haute tensions, ce qui crée des contraintes pour leur maintenance, indique la note.

Le document indique également comme un exemple, le retrait d'inertes par la «société CTCE» dans les régions de km 4 et Zenza do Itombe et Cassoalala jusqu'à Km 34, fait qui affecte la sécurité des tours existantes.

En défense de l'intérêt public et du patrimoine de l'État, l'entreprise appelle la police nationale et d'autres organes gouvernementaux à agir conformément à la loi, afin de mettre de l'ordre et d'éviter des contraintes à la population et à l'activité économique.