Angola: Norberto Garcia transféré à sa résidence de Benfica

Le Service d'investigation criminelle (SIC) a annoncé le 6 Mars, l'arrestation de six étrangers et deux Angolais qui, en 2017, ont annoncé un financement de 50 milliards de dollars pour soutenir des projets.

Dans le cadre du même procès, la Cour suprême a ordonné la détention préventive aux accusés de nationalité thaïlandaise Raveeroj Rithchoteanan, Monthita Pribwai et Theeara Buapeng, au Canadien André Louis Roy au Canada, à l'Erythréen Million Isaac Haille, ainsi qu'aux Angolais Celeste Marcolino de Brito Antonio et Christian Albano de Lemos.

Norberto Garcia est cité avec neuf autres accusés, pour les crimes d'association, criminelle, de fabrication et falsification de titres, s'usage de faux documents, de fraude et de promotion et aide à l'immigration clandestine et de trafic d'influence.

