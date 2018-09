Angola: Le Président de la République approuve la restructuration de la Sonangol

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a approuvé le Programme de restructuration de la Sonangol E.P, dans le cadre de l'ajustement de l'organisation du secteur pétrolier.

Cette mesure vise à fournir des solutions qui contribuent à la pérennité et la croissance de l'industrie pétrolière en Angola, selon un communiqué de presse de la Maison civile du Président de la République parvenu mercredi à l'Angop.

Ce programme a pour but de rendre Sonangol E.P. plus compétitive et rentable, en mettant l'accent sur la chaîne de valeur primaire, tout en respectant les normes internationales de qualité, de santé, de sécurité et d'environnement.

Contribuer à l'amélioration de la performance du secteur pétrolier en Angola, impulser et intensifier l'activité pour le remplacement des réserves et l'augmentation de la production d'hydrocarbures à moyen et long termes, ainsi que promouvoir la prospection, l'exploration, le développement et la production de gaz naturel pour garantir la disponibilité pour un usage domestique et à l'exportation, sont également inclus dans les objectifs.

La mesure est destinée à favoriser l'accroissement des quotas de production intérieure de pétrole brut, en renforçant le rôle de la Sonangol Recherche et Production, afin de rendre plus efficace, et d'encourager le développement d'une industrie nationale solide de support au secteur pétrolier.

Le programme va augmenter la capacité interne de production de raffinés, afin de réduire la dépendance aux importations et de consolider l'intégration des activités de raffinage, le transport, le stockage et la commercialisation des produits raffinés, en mettant l'accent sur la promotion de l'efficacité et la libéralisation du marché des carburants.

Il optimisera également le développement organisationnel du capital humain et technologique pour accroître la productivité de la Sonangol E.P.