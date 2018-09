Ile Maurice: Mare-Chicose - Les 36 derniers bénéficiaires relogés à Marie-Jeannie

EIles avaient toutes le sourire aux lèvres en obtenant leurs lettres d'intention, ce mercredi 26 septembre, au complexe polyvalent de Rose-Belle. Ces 36 familles disent avoir attendu des années le jour où elles quitteraient enfin Mare-Chicose. Elles seront relogées à Marie-Jeannie, Rose-Belle.

La cérémonie s'est faite en présence du ministre du Logement et des terres, Mahen Jhugroo. Aussi présents, les députés et ministres de la circonscription n°11, Rose-Belle-Vieux-Grand-Port, Mahen Seeruttun et Prem Koonjoo, et la Parliamentary Private Secretary Sandhya Boygah.

Dans son discours, Mahen Jhugroo a mis l'accent sur tous les travaux que réalise le gouvernement. «Nous avons déjà aidé les familles de Quatre-Sœurs, à présent c'est au tour de ceux de Mare-Chicose. Pendant 20 ans, vous êtiez dans l'attente. Maintenant, vous avez ces lopins de terre pour y construire vos maisons. Et si vous voulez en devenir propriétaires, vous le pourrez dans dix ans en acheter le terrain.»

Son collègue Mahen Seeruthun a, lui, souligné ce combat de long haleine, finalement remporté. «À plusieurs reprises, je me suis entretenu avec le ministre du Logement et des terres pour que ce dossier soit complété le plus vite possible. Après plusieurs discussions, voila le résultat.»

De son côté, le ministre de la Pêche, Prem Koonjoo, a mis l'accent sur le rôle de la famille. «À présent, ce sera à vous tous de faire de cette terre votre paradis, pour vous et vos familles. Je sais que vous aviez rencontré beaucoup de difficultés au cours de ces dernières années. Même Mauritius Telecom ne voulait pas vous connecter au reste du pays. Maintenant, c'est du passé. Prenez de bonnes habitudes et allez de l'avant.»

Quant à Sandhya Boygah, elle a demandé que la région de Marie-Jeannie soit un havre de paix et de sécurité. «Il faut savoir vivre tous ensemble.»