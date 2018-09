Algérie: Rolland Courbis prochain entraîneur du MC Alger ?

La stratégie de lutte antiterroriste adoptée et mise en œuvre par l'Algerie a apporté des… Plus »

Des dirigeants du MC Alger avaient rencontré à Paris Roland Courbis dans la perspective de prendre la tête du staff technique du club algérois qui se trouve actuellement en difficulté, selon la même source. Depuis son passage réussi à l'USM Alger, « Coach Courbis » a la cote en Afrique et cette information est donc tout sauf une surprise pour un entraineur qui a confirmé sur les réseaux sociaux qu'un retour sur le banc de touche le tentait toujours. Courbis connaît bien la ville et le championnat local : il avait entraîné l'USM Alger lors de la saison 2012-2013. Il y avait remporté la Coupe de l'UAFA (Union des associations de football arabe) et la Coupe d'Algérie... face au MC Alger.

Actuellement consultant pour RMC Sport, Courbis pourrait bien retrouver un banc de touche dans les prochaines semaines. Et pour cause, l'ancien entraîneur du Montpellier HSC figure sur les tablettes du MC Alger, qui recherche activement un entraîneur après un début de saison catastrophique. Le technicien marseillais a confirmé sur son compte twitter sa venue prochaine à Alger.

Et si Rolland Courbis retrouvait l'Algérie ? Après une élimination en Ligue des Champions africaine dès la phase de groupes, une grosse défaite face à la JS Kabylie sur sa pelouse (0-5) et une 10e place au classement, le MC Alger est en grandes difficultés. Le club algérien a décidé de limoger le coach Bernard Casoni, remplacé par Rafik Saïfi. Mais ce dernier pourrait ne pas rester longtemps sur le banc du Mouloudia. Selon France Football, certains dirigeants auraient déjà rencontré Rolland Courbis pour une éventuelle venue dans la capitale

