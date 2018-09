Seychelles: Le président des Seychelles rappelle à l'Assemblée générale des Nations Unies les besoins des petits États insulaires

Il a conclu en disant: «Aujourd'hui, les océans, le climat et le développement durable sont fermement inscrits à l'ordre du jour mondial et nous devrions saisir toutes les occasions pour continuer sur notre lancée.»

Le chef d'État des Seychelles a remercié tous les membres de ACP pour leur travail acharné dans la réalisation de l'objectif 14 des objectifs de développement durable, à savoir conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines.

Plusieurs initiatives ont été menées avec succès depuis lors, notamment l'échange de dette pour la conservation et l'adaptation au climat, avec l'appui du Club des créanciers de Paris et de The Nature Conservancy pour un montant de 21,6 millions de dollars.

"L'économie bleue des Seychelles a développé une approche intégrée du développement durable basé sur les océans, réunissant les trois piliers de la durabilité: économique, environnemental et social. C'est ce que l'on appelle de manière informelle la durabilité des entreprises en tant que «personnes, planète et profits» », a déclaré M. Faure.

M. Faure a également prononcé un discours lors d'une réunion organisée mardi par les Seychelles et le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

M. Faure a attiré l'attention de l'Assemblée sur le thème de la 73ème session «Rendre les Nations Unies pertinentes pour tous: leadership mondial et responsabilités partagées pour des sociétés pacifiques, équitables et durables».

