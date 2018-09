Angola: La BAD octroie 100 millions USD pour financer la BAI

L'Entreprise nationale d'exploitation d'aéroports et navigation aérienne (Enana) a dénoncé… Plus »

Selon Joseph Martial Ribeiro, qui parlait aux journalistes en marge de la cérémonie pour faire connaître le «Roadshow» pour le Forum d'investissement africain (AIF), qui aura lieu du 7au 9 novembre 2018, à Johannesburg, Afrique du Sud, l'objectif de ces actions est de faciliter l'accès au financement des projets très bien avancés en termes de préparation. Le Forum d'investissement africain, organisé par la Banque africaine de développement (BAD), est une plate-forme où les sponsors de projets, les emprunteurs, les prêteurs et les investisseurs se réuniront pour accélérer les opportunités d'investissement en Afrique. L'initiative de l'AIF a pour objectif principal de faire avancer les projets du secteur privé, en Afrique, pour des stages lucratifs, de mobiliser des ressources financières de la BAD pour le secteur privé des pays membres et d'accélérer la «clôture financière» d'affaires, catalysant les investissements dans des projets à électrifier, alimenter, industrialiser, intégrer et améliorer la qualité de vie des Africains.

