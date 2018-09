Burkina Faso: Attentat à la mine au Sahel - 8 soldats tués, un blessé

Il a également présenté ses condoléances à l'ensemble des Forces armées nationales et aux familles des disparus. Les hommes, qui composent le GFAT, sont tous spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont issus des garnisons de Dori, de Ouahigouya et de Kaya, qui en abritent le commandement. Ce sont des soldats, formés à l'école américaine, capables de contrer avec succès les menaces sécuritaires, auxquelles les citoyens font face.

En plus des victimes décédées, un fantassin a été blessé et rapidement pris en charge par les services sanitaires. « C'est lors d'une mission de ravitaillement, que le véhicule transportant des soldats, a sauté sur la mine avant d'arriver à destination », a expliqué une source militaire.

Huit soldats morts et un autre blessé. C'est le bilan à chaud de l'attentat à l'engin explosif, perpétré le mercredi 26 septembre 2018 aux environs de 9 heures et demi, contre une mission de l'armée burkinabè dans le Sahel. Il s'agit d'un véhicule du détachement du Groupement des forces antiterroristes (GFAT) basé dans la zone de Baraboulé, en plein Sahel burkinabè, qui a sauté sur un Engin explosif improvisé (EEI), alors que l'unité se déplaçait en direction de Djibo pour un ravitaillement.

Un détachement du Groupement des forces antiterroristes (GFAT), stationné dans le Sahel burkinabè et assurant la traque des forces du mal, tout en sécurisant la bande frontalière, a été victime d'un attentat à l'engin explosif, le mercredi 26 septembre 2018. Le bilan fait huit soldats tués et un autre blessé.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.