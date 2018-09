Gabon: Législatives 2018 - Les diplomates et les organisations internationales appellent à des élections transparentes

Dans une déclaration conjointe, les partenaires internationaux du Gabon ont appelé les différents acteurs à l'organisation des élections législatives et locales de l'année en cours à « l'organisation d'élections transparentes, inclusives et crédibles, pour contribuer à la réconciliation nationale, et à la consolidation de la paix au Gabon ».Reste à savoir si cet appel sera entendu par les différentes parties. Retour sur l'intégralité de cette déclaration commune.

En ce début de campagne électorale, le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Secrétariat général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique, et la Délégation de l'Union européenne au Gabon en accord avec les Ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Italie au Gabon, saluent la tenue des élections législatives et locales au Gabon en octobre 2018. Ces élections législatives qui interviennent après plusieurs reports, vont permettre aux citoyens gabonais de choisir de nouveaux députés pour les représenter.

Les élections législatives sont organisées conformément au nouveau cadre électoral adopté en janvier 2018, qui confie au Centre Gabonais des Élections une responsabilité particulière dans le déroulement du processus électoral. L'organisation d'élections transparentes, inclusives et crédibles est fondamentale pour contribuer à la réconciliation nationale, et à la consolidation de la paix au Gabon. A cet égard, le respect des libertés d'expression, de rassemblement, de mouvement et du droit à l'information, ainsi que l'égal accès aux médias des acteurs politiques pendant le processus électoral sont essentiels.

L'UNOCA, l'OIF, le Secrétariat général de la CEEAC, l´Ambassade des Etats-Unis d'Amérique, et la Délégation de l'Union européenne en accord avec les Ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Italie au Gabon, encouragent toutes les parties prenantes à faire en sorte que ces consultations électorales se déroulent de manière pacifique, contribuent à l'apaisement du pays et constituent une véritable opportunité pour la consolidation de la démocratie en République gabonaise.