Gabon: CANALBOX - La révolution de la fibre optique à Libreville

Plus d'inquiétude ! La fibre optique arrive chez vous ! Initié depuis octobre dernier, CANALBOX en fibre optique se propage à grande vitesse sur le territoire de la capitale gabonaise, Libreville. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée ce mercredi par les responsables du Group Vivendi Africa(GVA) Gabon,Mamadou Mbengue et Benjamin Delage.

Mamadou Mbengue et Benjamin Delage, respectivement, Directeur général et Directeur de Projet du Group Vivendi Africa(GVA) ont présenté une nouvelle plate-forme d'internet à très haut débit, ce mercredi 26 septembre à Libreville. Avec des prix à la portée de toutes les bourses, l'accès à l'internet est à présent accessible à tous les foyers et certains quartiers de Libreville possédant la fibre optique.

Avec le jeu de questions-Réponses et selon les explications de Benjamin Delage, les attributs de START sont multiples. « En démocratisant l'accès à la fibre optique l'arrivée de START de CANALBOX est une excellente nouvelle pour tous les foyers gabonais qui souhaitent utiliser internet de façon classique pour ceux qui veulent plus de puissance, notre offre Premium à 50Mb /s est toujours la meilleure option sur le marché gabonais » déclare le Directeur Général de GVA GABON.

Ce forfait est ultra rapide avec une connexion à très haut débit. Il permet, aux dires de Mamadou Mbengue, de connecter toute la famille de façon illimitée en utilisant une technologie fiable. Au-delà de la qualité technologique, les abonnés apprécient aussi l'excellence du service client disponible 7jours/7. Cette nouvelle offre propose un Très haut débit de très grande qualité et en illimité à 25000 FCFA pour une vitesse de 10Mb/s. « C'est une révolution qui va augmenter le niveau de concurrence dans le secteur de télécommunication et permettra à plusieurs utilisateurs de toujours rester connecter à moindre coût » affirme le Directeur Projet de GVA /Gabon.

Pour rappel, la fibre optique pour CanalBox couvre les zones d'Akanda, Sablière, Okala, Louis, Montagne-Sainte, le Centre-ville, Gros bouquet, Charbonnages, Alibandeng et Nzeng-Ayong pour ne citer que celles-là et souhaitent l'étendre dans d'autres quartiers de la capitale. Aussi, faudra-t-il rappeler que Canal+ est présent au Gabon depuis 25 ans. C'est un acteur majeur de l'économie avec plus de 100 collaborateurs. Son offre de télévision payante, de plus en plus accessible (plus de 200 chaines, radios et services), combinée à une présence commerciale de proximité ont permis de faire du Gabon, l'un des pays phare de Canal+ en Afrique.