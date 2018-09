« Notre ambition, c'est de les voir véritablement opérationnelles et contribuer, aux côtés de la MINUSCA, à l'immense effort de stabilisation et de retour à une paix durable en République centrafricaine », a-t-il dit. Pour gagner ce pari, il a toutefois jugé nécessaire la levée totale de l'embargo sur les armes qui pèse encore sur l'armée nationale.

Le Président centrafricain a ajouté que, malgré ces défis, son gouvernement avait maintenu l'élan des réformes dans les secteurs de la sécurité et de la défense. Il s'est réjoui de l'engagement pris par l'Union européenne et des partenaires bilatéraux pour soutenir la formation et la montée en puissances des forces de défense et de sécurité.

Il a déploré la persistance d'événements tragiques et douloureux « perpétrés par les ennemis de la paix », qui « alimentent les violences qui ensanglantent, depuis le début de l'année 2018, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, avec une augmentation des cas de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire ».

Le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a déclaré mercredi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies que son gouvernement et le peuple centrafricains étaient résolument engagés sur la voie de la consolidation du processus démocratique et de relèvement économique du pays.

