Afrique: Campagne pour le secrétariat général de l'OIF - Le consensus introuvable

Le silence autour de la rencontre n'est pas fait pour rassurer. Car c'est par consensus que la nouvelle secrétaire générale doit être désignée. Or, la France et le Canada sont les deux plus gros bailleurs de l'OIF. Une situation inédite qui pourrait obliger les pays francophones à voter.

Dans le camp de Louise Mushikiwabo, comme dans celui de Michaëlle Jean, on disait ne rien savoir du contenu des discussions ces dernières heures à New York. Mais ils ont dû parler du sujet, estime un proche de la candidate rwandaise. C'est la dernière fois qu'ils avaient l'occasion de se voir en tête-à-tête avant le sommet, note-t-on du côté de la Canadienne.

A 15 jours du sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie, les discussions se sont poursuivies ces derniers jours sur la désignation de la future secrétaire générale de l'OIF, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les deux candidates sont à New York : la Canadienne Michaëlle Jean et la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Jamais un consensus n'a été aussi difficile à trouver.

