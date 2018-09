Angola: Espoir et doute face à la descente aux enfers des dos Santos

L'Entreprise nationale d'exploitation d'aéroports et navigation aérienne (Enana) a dénoncé… Plus »

José Filomeno dos Santos est âgé de 40 ans. Il a débuté en 2008 une carrière foudroyante quand il crée la Bianco Kwanza Invest, la première banque d'investissement en Angola. Parallèlement il crée la Fondation africaine de l'innovation basée à Zurich et qui a pour but selon les propres mots de José Filomeno dos Santos, "la promotion et l'assistance à des projets concernant le développement durable des pays du continent africain".

Le président João Lourenço boucle sa première année à la tête du pouvoir mais il doit encore prouver que le changement prôné est vraiment là. Or les premières arrestations dans le cadre de sa politique anti-corruption forcent le détour. Plusieurs gouverneurs de provinces, ministres et fonctionnaires ont perdu leur poste.

