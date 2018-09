Cote d'Ivoire: Le paysage politique ivoirien en pleine recomposition

Marie Ahmed, Directrice du Bureau Santé de l'USAID a exprimé l'espoir que les interventions et les… Plus »

Du coté justement du front populaire ivoirien, on se réjouit déjà de cette rupture entre ce qu'il convient désormais d'appeler les alliés d'hier. C'est le cas notamment de Justin Koua, président de la jeunesse du front populaire ivoirien, qui souhaite que sa formation politique et le PDCI d'Henri Konan Bédié puissent s'unir. "Le PDCI vient de prendre conscience que son alliance avec le RDR a apporté trop de souffrance dans le pays et que s'allier au RDR c'est prolonger la misère et la souffrance des Ivoiriens", dit-il. "Nous au Front populaire ivoirien, nous ouvrons nos bras au PDCI pour qu'ensemble on puisse aller au secours des Ivoiriens."

La rupture PDCI-RDA-RHDP ouvre la voie à une nouvelle alliance en Côte d'Ivoire. On parle d'une alliance entre le PDCI et le FPI de Laurent Gbagbo pour affronter le président Alassane Ouattara.

