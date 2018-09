Afrique de l'Ouest: Un an après sa création, le G5 Sahel toujours pas opérationnel

L'un des premiers défis du G5 Sahel reste celui de son financement. La force n'a toujours pas touché l'intégralité de son budget pour la première année d'opérationnalisation et le G5 est toujours en quête d'un mécanisme de financement pérenne comme l'explique Nicolas Desgrais, doctorant à l'université de Kent et spécialiste de la coopération militaire au Sahel.

En décembre dernier, le président français Emmanuel Macron avait promis des résultats, dès le premier semestre 2018 mais six opérations conjointes plus tard, la force n'a toujours pas croisé le fer avec les terroristes.

Une rencontre de haut niveau sur le G5 Sahel se tient ce mercredi 26 septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Un an après la création de cette force conjointe qui regroupe 5 000 hommes de contingents mauritaniens, maliens, burkinabè, nigériens et tchadiens, le G5 est encore balbutiant alors que ces dernières semaines ont été marquées par une forte recrudescence de violences dans la région.

