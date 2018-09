Gabon: Daniel Cousin a des doutes sur Aubameyang

Tout juste intronisé sélectionneur des Panthères, Daniel Cousin va devoir gérer le cas Pierre-Emerick Aubameyang. Connu pour ses aller-retours en sélection du Gabon, l'attaquant est donc au centre des doutes avant les prochaines échéances.

« J'espère qu'il va honorer ses sélections pour le bien des Panthères, et qu'il va nous aider à nous qualifier pour la CAN 2019. Après on peut aussi penser à l'option B, s'il n'honore pas la sélection, on a d'autres joueurs et on fera avec« , a indiqué Cousin dans une interview à RMC Sport.

Aubameyang avait fait une sortie très médiatisée la semaine dernière, évoquant l'amateurisme de la Fegafoot (Fédération gabonaise de football). Il se referait notamment à l'annonce de son père comme nouveau sélectionneur alors que ce dernier était malade et n'avait pas donné son accord. Et Cousin lui a été préféré.

« Après ce qu'il s'est passé sur les réseaux, je ne peux pas vous dire sa décision. Comme ça a un peu chauffé, je n'en suis pas certain. Pour l'instant je n'ai pas eu de réponse. Après la défaite contre la Zambie (0-1, le 12 septembre dernier), il m'a dit qu'il serait là, mais c'était avant cette histoire. Je vais quand même rester positif. J'espère qu'il sera avec nous« , a ajouté le nouveau patron du staff.