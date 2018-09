Burkina Faso: Marche-meeting de l'opposition - La NAFA appelle à une "forte" mobilisation

La Nouvelle alliance du Faso (NAFA) a organisé, le mercredi 26 septembre 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse au cours de laquelle le parti a appelé ses militants et sympathisants à une « forte » mobilisation pour la marche de l'opposition, le samedi 29 septembre 2018.

La Nouvelle alliance du Faso (NAFA) invite ses militants et sympathisants à descendre dans les rues, le samedi 29 septembre 2018, conformément à l'appel du Chef de file de l'opposition politique au Burkina (CFOP), pour dénoncer « les tares » du régime du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).

Ce message leur a été adressé lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 26 septembre 2018 au siège du parti à Ouagadougou. Mais auparavant, le Secrétaire exécutif national (SEN) de la NAFA, Pr Mahamoudou Dicko, principal animateur de la rencontre avec les journalistes, a peint un tableau « assez sombre » de la situation qui prévaut au pays des Hommes intègres. « Le Burkina Faso traverse une période difficile de son histoire. Jamais, l'unité nationale et notre intégrité territoriale n'ont été aussi menacées depuis notre accession à l'indépendance », a-t-il déclaré.

Cette situation, a fait savoir M. Dicko, résulte de « l'incompétence » du régime en place à tous les niveaux. Les responsables de la NAFA ont également dénoncé certains maux qui minent l'administration publique burkinabè depuis l'installation au pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré. « La gouvernance du MPP est caractérisée par une politisation de l'administration, un népotisme et une corruption à tous les niveaux», a fait savoir le Pr Dicko.

Les récriminations de la NAFA ont visé aussi le chômage des jeunes. A ce sujet, le SEN, a indiqué que les concours de la Fonction publique ont enregistré plus d'1,3 million de candidatures pour 6 000 postes à pourvoir, soit un taux d'absorption de moins de 1%. Et celui-ci, d'évoquer une « régression fulgurante », quand on compare avec les chiffres de l'an passé.

S'agissant du Plan national de développement économique et social (PNDES), la NAFA estime que le référentiel n'a pas encore produit les résultats annoncés par ses concepteurs. La question de la réconciliation nationale n'a pas été passée sous silence au cours de la conférence de presse. « La réconciliation nationale qui permettra l'union sacrée des filles et fils pour sauver la patrie doit être une priorité pour les tenants du régime et leurs alliés », a souhaité la NAFA.

Sur le procès du putsch manqué en cours au Tribunal militaire de Ouagadougou où comparaît leur « champion », Djibrill Bassolé, les militants de la NAFA disent avoir constaté de nombreuses irrégularités. « Nous avons observé depuis le début, des déviations par rapport aux règles d'un procès équitable et aux garanties minimales qu'exige le respect des droits de la défense dans une justice impartiale », a précisé Mahamoudou Dicko. Tout cela, a-t-il ajouté, confirme que le général Bassolé, « arbitrairement détenu », est un prisonnier politique.