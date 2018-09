Ile Maurice: Mise en demeure - Un importateur de Tesla réclame Rs 28 M à l'État

Du côté de la MRA, on déclare ne pas être au courant des Rs 28 millions que réclame la compagnie. En revanche, l'objection déposée par Nand Motors Ltd a été portée devant l'Objection Appeal Department.

La State Attorney fait valoir que la première Tesla vendue par Nand Motors Ltd a une capacité de 69 kw. Et que les droits d'enregistrement de Rs 8 400 ont été prélevés en conformité avec l'article VI de la Registration Duty Act, suivant les informations contenues dans l'acte de vente, le formulaire de déclaration de la douane et la fiche technique de la voiture délivrée par l'Eastern Vehicle Examination Station.

685, représentant les pertes encourues. Au total, pour dommages et pour faute, Nand Motors réclame Rs 28 283 246 à la MRA, à l'État et au Registrar General.

La compagnie a déposé une objection à la MRA. Objection qui selon la mise en demeure de Nand Motors, a été «allowed». Nand Motors demande ainsi à la MRA et au Registrar General de lui rembourser, respectivement, les sommes de Rs 617 335 et Rs 97 800. Elle réclame également un montant de Rs 737

Pensant que la voiture avait une capacité de 193 kw, la MRA lui a réclamé Rs 617 335. Et le Registrar General, Rs 97 800. Nand Motors Ltd affirme avoir payé «under protest».

Rs 28 283 496. C'est le montant des dommages réclamés par Nand Motors Ltd, compagnie importatrice de voitures. Elle affirme avoir dû s'acquitter injustement de taxes illégalement pour la vente d'une Tesla. La mise en demeure a été servie mercredi dernier à l'État, au Registrar General et à la Mauritius Revenue Authority (MRA).

