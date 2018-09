Burkina Faso: Coupe du Conseil régional du Centre - Saaba domine l'arrondissement n°9

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Conseil régional du Centre en football a eu lieu le samedi 22 septembre 2018 sur le terrain communal de Saaba . En match d'ouverture, Saaba a battu l'arrondissement n° 9 aux tirs au but (4-1).

Le top de départ de la coupe du Conseil régional du Centre, une compétition de football mettant aux prises les communes rurales et les arrondissements de la région du Centre, a été donné, le samedi 22 septembre 2018 dans la commune rurale de Saaba.

Le match d'ouverture a opposé la commune de Saaba à l'arrondissement n° 9 de la commune de Ouagadougou. Un match qui s'est soldé par la victoire de la commune de Saaba aux tirs au but par 4-1.

En effet, sur les 18 communes rurales et arrondissements que compte la région du Centre, 15 ont décidé de participer à cette compétition. Le tirage au sort qui a eu lieu le 31 août 2018 a été décidé de l'opposition entre ces deux équipes.

Le match d'ouverture a tenu toutes ses promesses. Il a été joué en 2 fois 30 minutes à cause de la pluie qui s'est invitée en début d'après-midi. Le match a été âprement disputé par les deux équipes.

D'entrée de jeu, aucune formation n'arrive à poser le jeu en raison de la qualité du terrain. La première période s'est alors soldée par une légère domination de Saaba. A la reprise, Saaba a été cueilli à froid par la formation de l'arrondissement n°9 qui a ouvert le score par Moussa Simiya.

Saaba va réagir en multipliant les occasions. Leurs efforts vont être payés à 10 minutes de la fin, puisque la commune de la banlieue de Ouagadougou va égaliser sur un corner repris de la tête par Christian Zoma.

Malgré les occasions de part et d'autre, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est aux tirs au but que Saaba arrachera la victoire par 4-1. Comme l'indique le règlement du tournoi, les matchs se jouent en élimination directe. Le parcours de l'arrondissement n°9 s'arrête donc dès le premier match et Saaba se qualifie pour le tour suivant.

Joseph Dipama, Maire de la commune de Saaba: « Nous sommes heureux que la compétition soit lancée dans notre commune. C'est une chance pour nous car elle permettra aux populations de vivre en live, une compétition du Conseil régional. Le fait que nous rencontrions l'arrondissement n° 9 est un fait du hasard. Nos joueurs ne se sont pas découragés quand ils étaient menés, et avec la détermination, ils ont pu revenir au score. La chance a souri à Saaba aux épreuves des tirs au but . Nous disons courage à l'arrondissement n° 9 qui n'a pas aussi démérité. Nous encourageons les autres équipes et nous espérons que c'est le football qui finira par gagner ».

Eric Tiemtoré, président du Conseil régional du Centre: « L'organisation de cette compétition s'inscrit dans le cadre de notre plan régional de développement qui a inscrit en bonne place, l'organisation de compétitions sportives. Cette année, nous avons choisi de commencer avec le football. Notre pays est confronté à beaucoup de maux tels que l'incivisme. Donc nous avons pensé que nous pouvions contribuer, aider le gouvernement à éradiquer cela. Nous avons voulu rassembler les jeunes et de faire passer le message. C'est ce qui nous a guidé à organiser cette première édition. Ce qui est important pour nous, c'est le brassage des populations et nous sommes satisfaits du jeu produit par les deux équipes ».

Sibiri de Issa Ouédraogo, gouverneur de la région du Centre : « Je salue l'initiative du Conseil régional. Le football est un facteur de mobilisation, de cohésion sociale et de paix. Nous voulons à travers le football, créer un brassage entre les jeunes et les populations pour qu'ensemble, nous puissions construire cette région. Je suis là pour encourager le conseil régional à aller de l'avant, pour que notre population puisse à travers le sport, créer la cohésion sociale pour un développement participatif et durable de la région du Centre ».