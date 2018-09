Burkina Faso: Non-lieu dans l'affaire Kanis - Une impunité, selon le REN-LAC

A l'occasion de la rentrée judiciaire 2018-2019, le secrétariat exécutif du Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) a animé, le mercredi 26 septembre 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse pour interpeller les acteurs sur ce qui apparait comme une promotion de l'impunité dans les dossiers Guiro et Kanis.

Pour le secrétaire exécutif, Claude Wetta, au regard de l'évolution du dossier Kanis, faisant suite aux différentes révélations, le parquet du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, avait diligenté une enquête préliminaire afin de vérifier les infractions contenues dans le rapport d'expertise et de rassembler des éléments de preuve à charge ou à décharge concernant toute personne pouvant être concernée.

C'est ainsi, a poursuivi le conférencier, qu'au vu d'un certain nombre d'éléments à charge, Inoussa Kanazoé, le principal concerné et certains de ses collaborateurs, ont été mis aux arrêts et gardés à vue le mercredi 19 avril 2017 avant d'être déférés au parquet.

A l'entendre, curieusement, M. Kanazoé n'a pas fait un seul jour de prison. "Admis d'abord en clinique pour des soins, Kanazoé a bénéficié par la suite, d'une liberté sous caution", a-t-il dénoncé.

Comment le REN-LAC a réagi à la suite de cette décision? En réponse, les conférenciers ont indiqué que le réseau a réagi par une déclaration en date du 1er mai 2017 pour d'une part, condamner les diverses manœuvres et pressions des milieux économiques et politiques, tendant à étouffer l'affaire et d'autre part, encourager les acteurs judiciaires à ne pas céder à ces pressions.

Claude Wetta a expliqué que malgré tout, la justice a fini par prononcer un non-lieu au profit d'un règlement transactionnel. Aussi, a-t-il ajouté, le REN-LAC s'est vu débouté le 16 juillet 2018 de sa requête de constitution de partie civile, introduite le 29 septembre 2017, au motif entre autres, que l'acceptation de cette constitution aurait pour conséquence d'empêcher le règlement transactionnel de l'affaire.

Quant à l'affaire Guiro, les conférenciers ont fait savoir que le réseau nourrissait l'espoir de voir enfin jaillir la lumière. " L'on voyait enfin le bout du tunnel du dossier Guiro, mais voilà que depuis près de 7 ans, la justice traîne le pas. L'image claire et nette que donne aujourd'hui notre justice est celle d'une justice lente et clémente lorsqu'il s'agit des puissants du moment", a-t-il déclaré.

Les journalistes ont souhaité avoir l'appréciation du REN-LAC dans l'affaire de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). En réponse, les conférenciers ont salué les mesures notamment l'annulation du concours. Mais, pour eux, les responsables de la caisse doivent aller au-delà des sanctions disciplinaires pour que les auteurs soient sévèrement punis pénalement.

Au regard de tous ces dossiers, le REN-LAC a réitéré son soutien et son engagement à l'orée de la rentrée judiciaire aux acteurs de la justice, tout en les exhortant à ne pas baisser les bras. Aux citoyens épris de justice, il lance un appel à redoubler d'ardeur dans la lutte pour l'assainissement de la justice burkinabè.