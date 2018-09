Burkina Faso: Formation professionnelle - 2 milliards F CFA pour 2019

Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, a présenté, le samedi 22 septembre 2018, le programme : « Jeunesse en mouvement » aux jeunes du Centre-Ouest, à l'issue d'une tournée régionale de 72 heures du chef de département, Smaïla Ouédraogo.

De Léo, à Koudougou en passant par Réo, les jeunes sont à l'ouvrage. De la mécanique, à la soudure, de la coiffure à la coupe-couture, de l'élevage à l'agriculture, chacun s'investit dans son métier pour gagner sa vie. Avec de « petits moyens », ils entreprennent, emploient d'autres jeunes et créent de la richesse.

Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles a mis en place un programme dénommé : « Jeunesse en mouvement », afin d'encourager les jeunes entrepreneurs. « L'objectif est de faire la promotion de la jeunesse, à travers des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement pour sa participation au renouveau du Burkina Faso. Nous voulons surtout inviter la jeunesse, à se mettre en mouvement pour le développement », a expliqué le directeur général de la Jeunesse et de l'Education permanente, Larba Pilga, qui a détaillé le programme aux jeunes du Centre-Ouest, au cours des échanges avec le ministre Smaïla Ouédraogo.

D'un coût de 468 millions de F CFA, il est articulé autour de plusieurs activités. Il s'agit d'émissions radiophoniques : « repère des jeunes » et télévisuelles : « modèle ». Elles serviront de cadre d'échanges non seulement entre la jeunesse et des personnes du 3e âge, mais aussi entre les jeunes et des exemples de réussite. « Notre jeunesse est en déperdition, parce qu'on a tendance à perdre certaines valeurs, il faut l'éduquer. Aussi, elle a besoin de prendre exemple sur des gens, jeunes ou pas, qui s'illustrent bien dans leur domaine », a soutenu M. Pilga.

Pour ce faire, des conventions ont été signées avec des médias locaux. Les directions provinciales ont été chargées d'identifier des « jeune de la semaine » et « association du mois ». Ces personnes physiques et morales recevront des kits, des attestations de reconnaissance et la visite du ministre en charge de la jeunesse, dans le but de les encourager dans ce qu'ils font.

Un centre de formation professionnelle à Sapouy

« Il faut qu'on parvienne à cette déconstruction mentale qui veut que pour réussir, il faut être fonctionnaire et que nous développions le secteur privé. Il y a des jeunes qui, malgré la précarité des moyens, arrivent à s'auto-employer. Plusieurs associations contribuent énormément au développement du pays. Elles mobilisent les ressources et mènent des activités qui sont du ressort de l'Etat. Il faut les encourager », a déclaré Larba Pilga. L'une des activités phares du programme est le « rendez-vous avec les jeunes », instant d'échanges avec le chef du département en charge de la jeunesse.

A Koudougou, les jeunes du Centre-Ouest ont soumis leurs doléances qui se résument au manque de formation professionnelle, aux difficultés d'insertion professionnelle, à l'absence de cadre de loisirs, à la modicité des moyens financiers reçus des fonds de l'Etat... Pour eux, même si les fonds dédiés aux jeunes « ne dorment pas, ils somnolent ».

Le ministre Smaïla Ouédraogo a rassuré ses interlocuteurs que leurs préoccupations sont en train d'être prises en compte. Dans un contexte de multiples priorités, le gouvernement est obligé d'agir avec célérité, tout en faisant des choix objectifs. « Pour l'exercice budgétaire de cette année, il nous a été octroyé 2 milliards de F CFA pour le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA), afin qu'on puisse continuer à appuyer les jeunes et associations de jeunes et de jeunesse, à soutenir les centres privés de formation professionnelle », a-t-il annoncé.

Toujours au cours de l'année 2019, la province du Ziro bénéficiera d'un centre de formation professionnelle, remplissant les normes en matière d'encadrement.