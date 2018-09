Afrique: Autonomisation des jeunes - Tony Elumelu rejoint l'initiative 2030 du Conseil de l'ONU

La Fondation annonce un partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale, Giz.

Tony O. Elumelu, CON, Promoteur de la Fondation Tony Elumelu et Président de Heirs Holdings et de United Bank for Africa, a rejoint les dirigeants mondiaux au siège des Nations Unies pour le lancement du programme Jeunesse 2030 : la stratégie des Nations Unies pour la jeunesse (dédiée à une éducation et à une formation de qualité pour les jeunes) lors de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 25 septembre .

Elumelu a été invité à rejoindre le Conseil du Partenariat Generation Unlimited de l'Unicef, un partenariat mondial pour donner à chaque jeune l'accès à une éducation, une formation ou un emploi de qualité d'ici 2030. L'initiative pour la jeunesse est lancée pour répondre à la crise mondiale de l'éducation et de la formation des millions de jeunes. La fondation philanthropique de M. Elumelu est le principal pourvoyeur de financement pour les entrepreneurs africains, ayant offert du capital de démarrage, du mentorat et des outils commerciaux à plus de 4 400 jeunes Africains au cours des quatre premières années d'existence et catalysé un écosystème d'entreprenariat africain qui touche plus de 300 000 entrepreneurs africains.

Il a exprimé son optimisme quant à la stratégie et à la feuille de route rigoureuses de l'initiative pour faire progresser l'émancipation des jeunes au niveau mondial. Il a appelé les autres leaders mondiaux à se mettre au service de son succès. Il a déclaré : "En Afrique, nous savons que nous avons une fenêtre d'opportunité cruciale pour construire de meilleurs avenirs. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. C'est pourquoi j'encourage fortement mes pairs à jouer un rôle actif et complet pour soutenir l'initiative Generation Unlimited".

Le président de la banque a également annoncé le partenariat entre la Fondation Tony Elumelu (Tef) et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH, l'agence allemande de coopération internationale, pour financer et former 210 jeunes entrepreneurs africains d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, en s'appuyant sur la plateforme unique d'entrepreneuriat africain de Tef.

En seulement quatre ans, le Programme d'entreprenariat de Tef a fourni à 4 470 personnes un capital de démarrage de 25 millions de dollars, un mentorat et une formation de standard mondial, preuve de la confiance de M. Elumelu dans le pouvoir de la jeunesse africaine. La Fondation lancera la plate-forme numérique axée sur les jeunes, TefConnect, pour unifier et autonomiser les entrepreneurs africains et servir de passerelle vers la communauté entrepreneuriale en Afrique, lors du Forum d'Entreprenariat de Tef en octobre 2018.

Parmi les autres membres du Conseil de l'initiative Generation Unlimited figurent Mme Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, ministre de la Jeunesse des Émirats arabes unis; Mme Harriett Baldwin, Ministre d'État au Département de la coopération internationale au Royaume-Uni; M. Michael Froman, Vice-président et Président de la croissance stratégique chez Mastercard; Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale de la Banque mondiale; Mme Sri Mulyani Indrawati, Ministre des finances de la République d'Indonésie; Mme Sigrid Kaag, Ministre du commerce extérieur et de la coopération au développement des Pays-Bas; Mme Federica Mogherini, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.