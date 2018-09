Burkina Faso: Coopération bilatérale - L'ambassadeur saoudien découvre les Editions Sidwaya

L'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi, a visité les locaux des Editions Sidwaya, le mercredi 26 septembre 2018 à Ouagadougou. Il a félicité les premiers responsables et le personnel pour les efforts consentis pour informer le public.

Les Editions Sidwaya ont reçu une personnalité de marque en fin de matinée du mercredi 26 septembre 2018 à Ouagadougou. Il s'agit de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi. Accueilli à son arrivée par le directeur général de « la maison commune », Mahamadi Tiégna et ses proches collaborateurs, le diplomate saoudien a eu droit à une brève présentation de l'entreprise de presse étatique.

Le DG des Editions Sidwaya a traduit sa reconnaissance à son hôte pour avoir accepté de découvrir les locaux du Journal de tous les Burkinabè. « Nous sommes très honorés de recevoir l'un des 120 représentants du Salman et du prince héritier Mohamad Ben Salman à travers le monde. Cette visite dans les locaux de Sidwaya est aussi l'illustration de l'excellence de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le royaume », a déclaré Mahamadi Tiégna.

Il a félicité l'ambassadeur saoudien pour le « souffle particulier » qu'il a apporté aux relations bilatérales depuis son arrivée au « pays des Hommes intègres » en 2016. Le DG a énuméré, entre autres, les trois séjours du président du Faso en l'espace de deux ans en Arabie saoudite, le soutien du Royaume dans la lutte contre le terrorisme, la pauvreté et « l'organisation réussie » du hadj 2018. Sidwaya, a-t-il indiqué, œuvre en dépit des difficultés inhérentes à la vétusté de l'imprimerie et à l'étroitesse de ses locaux pour satisfaire le besoin d'information du public.

A son tour, l'ambassadeur, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi, a remercié les premiers responsables des Editions Sidwaya pour l'accueil qui lui a été réservé. « Pour avoir été journaliste, je reconnais que ce travail est très exigeant et fatigant. Il demande beaucoup d'engagement. Le journaliste est un miroir pour le monde, d'autant plus qu'il informe le public sur l'actualité proche et lointaine. Je profite de l'occasion pour féliciter Sidwaya pour les efforts consentis au quotidien pour mettre à la disposition de la population l'information », a-t-il souligné.

Pour ce qui est de la coopération bilatérale, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi s'est réjoui de la qualité des contacts qu'il a avec les premières autorités burkinabè.

« Vous êtes la colonne vertébrale du journal »

« Le chef de l'Etat et le Roi entretiennent une relation particulière, ce qui fait que le Royaume accorde une attention particulière aux priorités du Burkina Faso. Au cours de ses différentes visites en Arabie saoudite, des accords de coopération ont été signés dans divers domaines et 4 millions de dollars ont été octroyés pour venir en aide aux populations vulnérables», a-t-il détaillé.

Le diplomate a laissé entendre qu'il est en train d'œuvrer pour que les Parlements saoudien et burkinabè puissent asseoir également une coopération. Pour lui, la réussite du Hadj 2018 est aussi liée aux importantes infrastructures réalisées par les autorités saoudiennes dans les lieux saints, afin de rendre agréable le séjour des pèlerins.

Après ces briefings respectifs, l'ambassadeur a arpenté les sections de l'entreprise de presse. Du secrétariat général des rédactions à l'imprimerie, en passant par la documentation, les rédactions du quotidien, de Sidwaya sport et de l'Internet, les principales tâches de chaque section lui ont été expliquées.

Aux journalistes, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi, a exprimé ses encouragements. « Vous êtes la colonne vertébrale du journal, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-mêmes, car vous exercez un métier formidable », a-t-il dit. Il a salué le professionnalisme de l'équipe managériale qui, avec des moyens modestes, travaille à répondre au défi d'informer.

Face aux difficultés de la maison qui lui ont été exposées, l'hôte du jour a promis d'y accorder une attention particulière. La visite s'est achevée par la signature du livre d'or et la photo de famille. Le DG Mahamadi Tiégna a réitéré à son invité, la gratitude de la « maison commune » et soutenu qu'il fera de son mieux pour donner de la visibilité aux actions de l'Arabie saoudite au Burkina Faso.

Mahamdi Tiégna, DG des Edtions Sidwaya

« L'excellence des relations bilatérales peut se déteindre positivement sur Sidwaya »

« C'est avec beaucoup d'espoir, au-delà de l'honneur, parce que ce n'est pas tous les jours que nous recevons les représentants du Roi dans notre pays. Beaucoup d'espoir parce que Sidwaya est un organe de service public et pour cela, nous recevons des subventions de l'Etat, mais ces subventions sont loin de satisfaire nos besoins et nos ambitions, si bien que Sidwaya, de par le passé, a pu compter sur la coopération avec les amis du pays et nous voulons continuer dans ce sens.

L'ambassadeur a pu apprécier ce que Sidwaya fait au quotidien pour rendre visibles les actions de développement et de lutte contre la pauvreté du Royaume au Burkina. Il a aussi vu ce que nous avons comme problèmes et nous apprécions l'engagement de Son Excellence qui a prêté une oreille attentive à ce point. Nous avons un projet de siège, des problèmes de logistique, d'imprimerie et des difficultés relatives à la formation.

L'ambassadeur a été attentif à ces préoccupations et a promis de nous apporter sa contribution, qui pourra aider Sidwaya à améliorer le travail quotidien d'information du public. Nous espérons aussi parce que nous connaissons l'excellence des relations entre les deux pays et cela naturellement peut se déteindre positivement sur Sidwaya qui pourrait aussi être un grand bénéficiaire de cette coopération. Nous y croyons et nous mettrons tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, pour que cela puisse se concrétiser ».