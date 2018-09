Ile Maurice: Ingénierie - Une conférence internationale en novembre

Dirigé par Jagadish Soobarah, l'Engineering Accreditation Board travaille de concert avec l'Engineering Council of South Africa (ECSA) pour mettre en place la structure de gouvernance, les manuels opérationnels et la collaboration avec quatre universités mauriciennes qui gèrent les diplômes d'ingénieur.

Le comité d'organisation attend quelque 200 délégués à cette conférence, dont ceux venant de l'Inde, du Pakistan, de l'Afrique du Sud et du Royaume Uni. Sont prévues 16 présentations pendant deux jours et trois sous-sessions de discussion. «Le programme est en cours de finalisation», explique Shyam Roy. La conférence s'achèvera par des visites sur des sites d'innovations en termes d'ingénierie, notamment Omnicane.

«Le but ultime de cette conférence est de réfléchir à la manière dont les ingénieurs peuvent assurer un monde meilleur demain», fait ressortir Shyam Roy. La conférence couvrira un large éventail de domaines de l'ingénierie, notamment les transports, les ponts et chaussées, les logements, l'énergie, la formation en ingénierie.

«Contribution of Engineers to Development : Past, Present & Future». C'est le thème d'une conférence internationale qui sera organisée les 22 et 23 novembre, à l'hôtel Le Méridien, à Pointe-aux-Piments, par l'Institution of Engineers (IEM), à l'occasion de ses 70 ans d'existence.

