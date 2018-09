Burkina Faso: Marche-meeting de l'opposition - L'ADP promet être de la partie

L'affaire Safiatou Lopez a été le deuxième point abordé par l'ADP. Selon les conférenciers, il s'agit d'une arrestation « injuste et arbitraire ». Abraham Badolo a dénoncé également les conditions de détention de dame Lopez à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO). « Safiatou Lopez partage sa cellule avec 52 autres femmes à la MACO et cela est inacceptable », a déclaré le président de l'ADP.

Dans son diagnostic, le président de l'ADP, Abraham Badolo, a fait état d'une situation d'insécurité inquiétante avec la multiplication des attaques, une relance économique qui a « du plomb dans l'aile » et un front social en ébullition depuis l'avènement du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) au pouvoir. L'ADP relève également une « gouvernance basée sur la remise en cause des libertés démocratiques acquises».

