Congo-Brazzaville: Protection de l'enfant - Les comités de quartier de Moungali vont bientôt être réactivés

L'atelier de réactivation de l'approche du système intégré de protection de l'enfant au niveau décentralisé à Moungali, qui se tient du 26 au 28 septembre, vise, entre autres, à améliorer le fonctionnement de ces structures qui peinent à jouer leur rôle.

Organisée par la direction générale des Affaires sociales, à travers la direction départementale de Brazzaville, avec l'appui du bureau de l'Unesco, la rencontre regroupe les responsables et les membres des neuf comités de quartier de protection de l'enfant de l'arrondissement 4, Moungali. L'objectif général est de les doter des compétences professionnelles et des capacités opérationnelles nécessaires pour optimiser leur fonctionnement. Ainsi, à cette occasion, une délégation venue de Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, partagera son expérience avec les membres du comité de Moungali.

En effet, depuis 2014, le gouvernement a engagé, à travers le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, un processus de réforme du secteur de la protection de l'enfant. C'est ainsi qu'il a été recommandé de développer une expérience pilote de renforcement du système de protection de l'enfant au niveau décentralisé, dans les zones cibles du district de Sibiti (en milieu rural) et dans l'arrondissement de Moungali (milieu urbain). Au moment où le district de Sibiti a fait des progrès importants et fait figure de modèle dans une perspective de capitalisation des acquis et de passage à l'échelle, Moungali peine à avancer.

Selon les organisateurs, ces ateliers de renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de première ligne et des professionnels de la protection de l'enfant constituent des opportunités de vulgarisation de l'approche systémique et des orientations stratégiques dans le domaine de l'action sociale. Spécifiquement, ils visent, entre autres, à renforcer les capacités d'encadrement et de supervision des travailleurs sociaux ; former les membres des comités de quartier dans l'utilisation des outils simples pour le dépistage précoce, la prise en charge de première ligne, l'enregistrement et la documentation des cas au niveau communautaire ainsi que le référencement au niveau des services formels de prise en charge.

Il s'agit également de réactualiser la cartographie des acteurs de terrain, y compris l'intériorisation de leurs rôles et responsabilités ainsi que la formalisation de la collaboration ; doter les comités des outils simplifiés de sensibilisation de la population, de collecte des données et de documentation des cas.

Présidant la cérémonie, Benjamin Alphonse Loukakou, administrateur-maire de Moungali, a rappelé que la trame principale de cette action était la loi n°04/2010 du 14 juin 2010, portant protection de l'enfant en République du Congo. Il s'agit, a-t-il déclaré, de traduire en actes concrets la protection des enfants, surtout les plus vulnérables qui manquent des pièces d'état-civil et sont souvent victimes des violences dans certains quartiers. « Nous devons prendre soin des enfants. Cette rencontre est la bienvenue, parce qu'elle rassemble les acteurs qui travaillent au quotidien sur le terrain, capables de relayer les informations qui partiront de la mairie », a-t-il dit.