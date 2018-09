Congo-Brazzaville: Œuvre sociale - Romi Oyo offre des bourses scolaires aux meilleurs élèves de sa circonscription

En prélude à la rentrée des classes, le député et président d'honneur de la Fondation Harris-Oyo a remis, le 26 septembre, des bourses et des kits scolaires aux élèves de la troisième circonscription électorale de Ouenzé, le cinquième arrondissement de Brazzaville.

La donation n'a concerné que les meilleurs élèves de l'enseignement primaire et secondaire et fait partie de la promotion de l'excellence dans le secteur éducatif. La bourse d'étude scolaire de la Fondation Harris-Oyo, estimée à plus d'un demi-million de francs CFA, couvre, entre autres, les frais d'inscription, d'écolage et l'achat de plusieurs kits scolaires distribués aux meilleurs élèves de la troisième circonscription électorale de Ouenzé.

« Je suis fier des résultats scolaires enregistrés cette année par les écoles de notre circonscription. Résultats d'un effort constant et d'une discipline exemplaire. J'accepte de poursuivre mes actions à l'endroit de l'éducation des jeunes. La bourse d'études de notre fondation récompense les meilleures performances scolaires », a déclaré Romi Oyo.

Il a rappelé qu'en 2017, la Fondation Harris-Oyo avait offert du matériel didactique et des tables-bancs aux écoles primaires de sa circonscription, dans le cadre de l'appui à l'éducation des jeunes enfants issus des familles pauvres.

Le geste de l'organisation caritative et humanitaire avait été accompli dans le cadre de son projet Opération scolaire qui vise à équiper progressivement les écoles de Ouenzé en tables-bancs, accessoires informatiques et autres matériels didactiques. Le don était reparti en lots de cent tables-bancs dans les écoles primaires Trois Martyrs et Saboukoulou I et II. Parmi les innovations de la Fondation Harris-Oyo à l'école primaire, on compte également le don des supports numériques et des logiciels appropriés qui améliorent les résultats et le niveau de compréhension des élèves.

« Chers parents, vous avez la responsabilité de l'éducation de nos enfants, leur avenir est prioritairement entre vos mains. Chers élèves, il vous faudra faire mieux pour conserver cette bourse l'année prochaine, vous n'avez pas droit à l'échec. Pour un pays qui veut aller de l'avant, la jeunesse doit être sa priorité. Voilà pourquoi je m'engage à de telles actions », a ajouté Romi Oyo.

Signalons que cette cérémonie a été rehaussée de la présence des parents d'élèves, chefs de quartier et des directeurs des écoles concernées.