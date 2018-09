Congo-Brazzaville: Développement agricole - Le pays prépare un plan de relance de la filière cacao

Il y a des pistes de solution qu'essayera peut-être d'explorer le gouvernement à travers son projet Pdac, afin de relancer la culture de cacao. Le directeur de cabinet de la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration, Sosthène Likouka, a rappelé l'engagement du gouvernement à lutter contre la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire.

À noter que la culture de cacao figure parmi les trois filières prioritaires du gouvernement, à côté du manioc et de la banane. Des groupements de la filière tentent de s'organiser. Plus de trois cents producteurs du district de Sembé, dans le département de la Sangha, ont signé en juin dernier un accord de partenariat avec la société Dia développement groupe. Ce partenariat est censé leur offrir de la formation, des produits phytosanitaires ainsi que des matériels agricoles.

Il y a quelques décennies, la filière cacaoyère était bien développée au Congo, surtout dans la partie nord du pays. L'espoir renaît avec le Plan national de développement de la filière qu'apprête le Pdac, cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale. « Le plan de relance est en cours de réalisation par un cabinet de réputation internationale et complètera le dispositif du PND agricole », a indiqué le coordonnateur du Pdac, Isidore Ondoki.

