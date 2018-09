Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la contraception - le Mouvement action jeunesse exhorte les jeunes à une sexualité responsable

À la faveur de l'événement célébré le 26 septembre, l'Association congolaise pour le bien-être familial (ACBEF), par le biais de son organe juvénile, a organisé à son siège de Pointe-Noire une journée Portes ouvertes sur la contraception.

Célébrée cette année sur le thème "La contraception : un droit", la journée est une occasion propice pour informer et sensibiliser la population à l'importance de la contraception en vue de réduire le nombre de grossesses non désirées.

Ainsi, de nombreuses organisations non gouvernementales, à l'instar de l'ACBEF dont le crédo est la santé sexuelle et la reproduction, qui a organisé, en partenariat avec son organe juvénile le Mouvement action jeunesse (MAJ), une journée Portes ouvertes au cours de laquelle des stands d'information sur la contraception ont été érigés, sans oublier la sensibilisation de masse qui a permis à la population d'être mieux informée de la contraception.

Selon Espoir d'Almeda, président du MAJ, la jeunesse est la force de demain pour la nation. Aussi, a-t-il dit, elle doit être responsable de ses actes et surtout contrôler sa sexualité par des méthodes contraceptives. « Le souhait est que les jeunes acceptent les informations qu'on leur livre et qu'ils en fassent bon usage afin que cela transforme leur vie et qu'ils puissent jouir de leur sexualité comme il se doit et de manière responsable », a-t-il ajouté.

S'exprimant au sujet de la contraception, Clément Mvembé, coordonnateur de l'ACBEF, a déclaré : « La contraception désigne l'ensemble des moyens permettant à une femme en phase de procréation de ne pas tomber enceinte lors d'un rapport sexuel. Du préservatif (masculin ou féminin) à la pilule, en passant par l'anneau, injectable, l'implant sous-cutané, stérilet, etc., un vaste choix de moyens contraceptifs, à la fois efficaces et peu contraignants, s'offre à la population ». Il a poursuivi que la contraception intéresse les jeunes comme les adultes et s'intègre dans une stratégie d'espacement des naissances ou de planification familiale, à un niveau individuel ou collectif.

Aujourd'hui, la contraception se veut être comme une alternative aux avortements provoqués. En effet, chaque année dans le monde, sont enregistrées de nombreuses grossesses indésirées qui se terminent par des avortements de fortune dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires, entraînant de nombreux décès.