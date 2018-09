Tunisie: Transmettre l'amour du théâtre aux enfants...

C'est l'histoire de deux enfants qui se retrouvent tout seuls, ils fuient la guerre dans leur pays, l'un d'eux convainc l'autre d'aller chercher la vallée aux pommes. Alors que les deux enfants traversent un chemin dissimulé par les sentiers de guerre, de là-haut, entre les étoiles et les tirs de carabines du tireur au chapeau de paille, descendait un aigle fatigué du chaos des grands, ceux qui ne sont plus d'accord sur «qui doit vivre ici dans ce pays», il les prend sous son aile et leur montre le chemin de la paix et de la liberté.

Sous l'œil bienveillante de Marie-Pierre Cattino, le marionnettiste français Clément Peretjako manipule les trois marionnettes, la musique et l'ombre chinois, jouant, au bout du compte, la pièce tout seul !

D'après lui, «l'objectif est de proposer une forme visuelle attractive, ainsi qu'une atmosphère musicale dès que les enfants rentrent dans la salle, afin qu'ils soient directement attirés et concernés par ce qui se passe sur scène. L'entrée dans la salle de spectacles est, en effet, une étape importante, étape aujourd'hui incontournable dans les pratiques professionnelles à destination des enfants». Cette fable est une lecture des événements qui nous entourent, les guerres, le terrorisme, et la place des enfants dans tout ce tourment. C'est une fresque relatant les tourments et les aspirations de deux enfants qui fuient l'hostilité et la cruauté de la guerre et qui, guidés par un aigle, traversent seuls la forêt à la recherche de «La vallée aux pommes», cette terre promise, leur havre de paix. Une réflexion sur l'enfance en temps de guerre, sur le quotidien qui se vit à l'ombre des champs de bataille à travers des personnages sensibles et singuliers.

Clément Peretjako pense que : «Les spectacles peuvent encore s'améliorer sur le plan de la dramaturgie, c'est-à-dire sur les thèmes abordés, sur la manière dont ces thèmes sont traités par un langage visuel et scénique afin d'aboutir à une plus grande écoute du jeune spectateur. Effectivement, il m'a semblé que la réflexion sur la place du jeune spectateur traverse assez peu la profession des marionnettistes, et j'ai souvent constaté que l'écoute des enfants se dispersait assez rapidement».

Les enfants dans la pièce évoluent dans un monde sans adultes et traversent une forêt, des montagnes, à la recherche d'une vallée imaginaire, tout en étant guidés par un aigle protecteur. Ils cherchent à échapper à un adolescent devenu sniper, lui-même sans repère après la disparition de l'adulte qui était son donneur d'ordre. Abordant un sujet très sensible, particulièrement s'il est destiné à un public très jeune, le metteur en scène a opté pour un travail qui attire l'attention de l'enfant sur l'essentiel sans heurter sa sensibilité.

Son travail graphique s'est basé sur les dessins d'enfants et les traits épurés, créant ainsi un spectacle subtil, propice à l'imaginaire enfantin, tout en s'appuyant sur une dramaturgie forte et dans laquelle l'enfant est au centre, que ce soit par le biais des personnages représentés par des marionnettes ou en tant que spectateur.

La pièce mêle jeu d'acteur, musique et marionnettes, et ce mélange apparaît extraordinairement intéressant au moment d'aborder un thème comme celui des rêves et des ambitions infantiles, où s'entremêlent le monde du réel et celui de l'imaginaire. Des aventures, des obstacles et surtout des occasions d'apprendre et de grandir.

Les gosses en ressortent ravis, et les adultes comblés par la qualité, la générosité, l'exigence et l'intelligence d'un art singulier que nous aurons l'occasion d'apprécier sur nos scènes durant cette toute première édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage qui s'étalera jusqu'au 29 septembre prochain.