Burkina Faso: Lutte contre les mutilations génitales féminines - 40 acteurs renforcent leurs capacités

Le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision (SP/CNLPE) a organisé les 25 et 26 septembre 2018 à Kaya, un atelier de formation au profit de 40 acteurs de la chaîne judiciaire, de l'action sociale, de la santé et d'associations œuvrant à la prévention et à la prise en charge psychosociale des victimes des mutilations génitales féminines.

Le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision (SP/CNLPE) veut impliquer davantage les acteurs de la chaîne judiciaire, de l'action sociale, de la santé et d'associations dans la prévention et la prise en charge psychosociale, juridique et judiciaire des victimes de Mutilations génitales féminines (MGF). Pour ce faire, le SP/CNLPE a organisé, les 25 et 26 septembre 2018 à Kaya, à l'intention d'une quarantaine de policiers, de gendarmes, de gardes de sécurité pénitentiaire, d'agents de santé, des travailleurs de l'action sociale et des membres d'associations de 11 provinces, un atelier de formation à la prise en charge psychosociale, juridique et judiciaire des victimes de MGF. L'objectif visé est de renforcer les compétences des participants sur la prise en charge psychosociale, juridique et judiciaire des victimes des MGF. Ainsi, il s'est agi pour les organisateurs d'informer les participants sur l'état des lieux des MGF au Burkina Faso et les fondements de la pratique, d'expliquer l'ampleur des conséquences des MGF sur la santé des femmes et des filles, d'établir les liens entre les MGF, genre et droits humains, de faire connaître les différents domaines de la prise en charge des victimes des MGF.

Selon le chef du département prévention et accompagnement des victimes des séquelles de l'excision au SP/CNLPE, Cyrille Yankiné, les victimes des MGF portent des séquelles graves sur les plans psychologique, social et sanitaire. « Nous avons voulu rassembler tous ces acteurs à travers cet atelier pour échanger sur la prise en charge psychosociale afin de faire bénéficier aux victimes des MGF, une prise en charge adéquate et allégée pour réduire leur souffrance par rapport aux séquelles qu'elles portent », a-t-il indiqué. A en croire M. Yankiné, il y a la recrudescence des cas de pratique d'excision ces derniers temps au Burkina Faso. « Il faut porter l'information auprès de ces acteurs de ce qui est fait en matière de promotion de l'élimination de l'excision. Il faut également revisiter le guide de prise en charge psychosociale qui a été élaboré par le SP/CNLPE », a-t-il soutenu. Et d'ajouter : « c'est la synergie d'actions de tous ces acteurs qui va permettre d'offrir aux victimes des MGF une prise en charge psychologique, sociale et sanitaire adéquate afin qu'elles puissent également contribuer au développement de notre pays ».

Les participants ont salué l'organisation de cet atelier. Pour l'agent en service à la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Sanmatenga, Ayouba Tao, cette formation vient à point nommé. Car, il y a par moment des insuffisances au niveau de la chaîne de prise en charge des victimes des MGF. « Cette initiative du SP/CNLPE est véritablement louable à partir du moment où ce sont nos capacités qu'on renforce sur la prise en charge psychosociale, judiciaire et juridique des filles ou des personnes qui sont victimes de l'excision », a-t-il dit. Pour lui, cette formation permettra aux acteurs de la chaîne de prise en charge des victimes de l'excision de parler d'un même langage et de prendre en charge convenablement les victimes des MGF. « C'est une formation qui va nous permettre d'être efficace sur le terrain », a-t-il confié.

Durant les deux jours de l'atelier, trois modules ont été développés. Il s'agit des « Généralités sur les mutilations génitales féminines : état des lieux, définition et conséquences », des « Fondements de la prise en charge psychosociale » et des « Modalités de prise en charge psychosociale ». Les participants ont également eu des travaux de groupes. L'atelier de formation de Kaya a été rendu possible grâce au soutien financier du programme conjoint l'UNFPA-UNICEF.