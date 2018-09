Tunisie: Le fait accompli ?

Au fil des ans, des voix commençaient à s'élever pour crier leur ras-le-bol. Elles émanaient des propriétaires des boutiques et autres établissements commerciaux exerçant légalement, qui arguaient que ces étals anarchiques, par leur concurrence déloyale, leur ont rendu la vie dure, par baisses abyssales des recettes interposées.

Des baisses qui, selon leurs plaintes non-stop, leur ont causé des ennuis avec les fournisseurs et les banques, outre les menaces des poursuites judiciaires. Puis, un jour, l'Etat se réveilla de sa torpeur sur une trouvaille : transférer tous les étals au souk Moncef Bey où un périmètre leur a été réservé, au terme d'une sélection des dossiers dans laquelle ont été évincés ceux qui exerçaient sans cette autorisation provisoire (mais renouvelable) délivrée par la municipalité de Tunis.

Cette opération spectaculaire et fort médiatisée s'avérera, hélas, un feu de paille, comme un coup d'épée dans l'eau. En effet, ledit espace, bien que spacieux et doté de toutes les commodités (aération, éclairage, bloc sanitaire... ), n'a tenu que deux ou trois mois, avant d'être déserté par ses locataires, sous prétexe qu'il est assez éloigné du centre-ville, ce qui a considérablement réduit le taux d'affluence de la clientèle. La «désertion» a été tellement massive que les uns ont rendu le tablier en optant pour un autre boulot, alors que la majorité n'a pas hésité à aller retrouver ses quartiers dont elle a été chassée!

En somme, retour à la case départ, adieu Moncef Bey devenue alors chasse gardée des réseaux... mafieux, rois de tous les trafics de contrebande (appareils électroménagers, pièces de rechange, produits cosmétiques et pneumatiques... ).

Et perdure la crise

Le phénomène des étals anarchiques a, depuis, repris de plus belle dans les artères principales de la capitale, comme si de rien n'était! Se sentant vexé (humilié?) par cette «rébellion», l'Etat tomba, un jour, sur une autre trouvaille, à savoir l'aménagement d'un autre site déniché sur l'avenue de Carthage et devant être réservé aux «nassabas». Ces derniers, regroupés en une structure syndicale fraîchement créée pour la défense de leurs droits, obtempèrent enfin, le choix de l'endroit étant, à leurs yeux, judicieux et donc acceptable. Or, cela fait, bizarrement, trois bonnes années que le projet n'a pas été exécuté, pour des problèmes fonciers, dit-on. Aujourd'hui, l'heure est toujours au statu quo, à l'impasse, même si l'on assiste, de temps en temps, à des raids policiers dans ces étals qui disparaissent, avant de réapparaître, quelques... heures plus tard.

Des parties entre le chat et la souris devenues, à force de se rejeter, d'une rare banalité! Ce qui est encore plus grave, c'est que le phénomène, loin d'être spécifique à la capitale, fait aussi parler de lui dans pratiquement toutes les grandes villes du pays où des municipalités qui se reconnaîtront ont été si dépassées par les évènements qu'elles ont fini par... abdiquer, en abandonnant carrément la lutte contre ce fléau. Où est l'autorité de l'Etat dans les régions? Pourquoi nos mairies sont-elles si passives et inefficaces sur ce dossier? Les barons et autres repris de justice régnant sur ce secteur clandestin font-ils... peur à ce point ? Sont-ils, comme l'avancent certaines rumeurs, à la solde de parties dites «intouchables» ?

Terminons par cette anecdote : un propriétaire d'une boutique d'habillement, lassé et outré par les dégâts que lui occasionnait le commerce parallèle, n'a trouvé mieux que de... monter deux étals anarchiques illégaux pour la gestion desquels il a mobilisé ses deux enfants chômeurs. Et, mine de rien, il parle d'investissement sûr et gratuit qui lui aurait permis d'éponger une bonne partie de ses dettes avec les fournisseurs et les banques ! A méditer.