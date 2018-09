Maroc: Amélioration attendue de la production industrielle au troisième trimestre

S'agissant des entreprises relevant de l'industrie environnementale, l'enquête révèle que les industriels du secteur s'attendent à une hausse de la production notamment dans les activités du «captage, traitement et distribution d'eau» et une stabilité des effectifs employés.

Ainsi que l'a souligné l'organisme public, cette évolution est attribuable à une augmentation de la «production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné». Un optimisme moins perceptible pour ce qui est de l'emploi, puisque bon nombre de patrons estiment qu'il connaîtrait une stabilité.

Dans une note d'information rendue publique récemment, le Haut-commissariat explique ces anticipations par, d'une part, la hausse de l'activité de «l'Industrie chimique» et de la «Fabrication d'équipements électriques» et, d'autre part, par la baisse de la production de l'activité de l'«Industrie automobile» et de l'«Industrie de l'habillement».

