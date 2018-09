Burkina Faso: 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale - La loi des finances 2019 sur la table des députés

La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte le mercredi 26 septembre 2018, à Ouagadougou. L'examen et l'adoption du budget 2019 de l'Etat figure en bonne place au menu de la présente session.

A peine la session extraordinaire de la Représentation nationale consacrée à la situation sécuritaire clôturée, le lundi 24 septembre 2018, les parlementaires sont de retour à l'hémicycle. En présence du chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, de présidents d'institutions et de diplomates, la 2e session ordinaire du parlement s'est ouverte dans la soirée du mercredi 26 septembre 2018 à Ouagadougou.

Appelée session budgétaire, elle sera en majeur partie consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances 2019. Dix projets de lois vont passer également à la loupe des élus nationaux. Le Président de l'Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, a indiqué que le budget de l'Etat définit les grands choix de politiques publiques du gouvernement. « Il est également le moyen par lequel le citoyen aperçoit sa part de contribution au bon fonctionnement de la vie publique et des affectations qui en seront faites. Il est pour le député, l'instrument par excellence de contrôle de l'action gouvernementale », a-t-il expliqué.

Le PAN a précisé que la loi des finances 2019 s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) et de la concrétisation du projet de société du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. M. Sakandé a invité l'ensemble des députés à faire preuve de réalisme dans l'appréciation de ladite loi au regard du contexte sécuritaire et de son impact sur l'économie nationale. « Je vous invite à garantir à l'exécutif tous les moyens qu'il juge nécessaires pour la bonne conduite des affaires de l'Etat. De même, je vous exhorte à exercer votre mission de contrôle de l'action gouvernementale sans la moindre complaisance », a lancé le président du Parlement.

« Un bureau du citoyen »

Se prononçant sur les trois décennies de renouveau démocratique, Alassane Bala Sakandé, a fait le constat que les Etats africains et d'autres continents sont confrontés à «une désaffection croissante » des citoyens à l'égard de la politique. Face à ce désintérêt, il a préconisé que l'on s'interroge sur le mode de démocratie représentative pour rapprocher élus et citoyens.

C'est dans cette perspective qu'un organe intitulé «Bureau du citoyen » verra le jour dans les prochains jours. « Il aura en charge, entre autres, d'organiser en collaboration avec les autres services techniques et les commissions générales, les mécanismes de participation directe des populations et des organisations de la société civile au processus législatif comme le prescrit l'article 98 révisé de la Constitution », a souligné le PAN.

Et de promettre que le Parlement va multiplier ses missions de redevabilité et de contrôle de l'action gouvernementale en rencontrant directement les populations ou par le biais des médias. Une fois de plus, M. Sakandé a salué le dévouement des Forces de défense et de sécurité qui, au prix de leurs vies, se battent avec « détermination et professionnalisme » contre les forces du mal. Il a réitéré ses félicitations aux députés pour leur participation à l'effort de guerre à hauteur de 127 millions de F CFA.

A propos de la crise migratoire qui occupe l'actualité, le PAN a relevé que s'il faut blâmer les pays de destination pour non-assistance à personne en détresse, il y a lieu de condamner en premier lieu les dirigeants des pays de départ dont les visions sont en déphasage avec les attentes de leurs populations. La clôture de la 2e session ordinaire du parlement est prévue pour le 24 décembre 2018.