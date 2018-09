Tunisie: Nabeul-Intempéries - "La situation se stabilise progressivement, mais la prudence est impérative" (Youssef Chahed)

De son côté, le ministre de l'agriculture Samir Taieb, qui accompagnait le chef du gouvernement ainsi que les ministres de l'intérieur et des affaires locales et de l'environnement, a affirmé que les inondations "ne posent aucun problème au niveau des barrages".

"Les opérations de déblayage et d'évaluation des dégâts commenceront dès dimanche et nous avons mobilisé tout le monde pour faire face à cette situation difficile", a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement a espéré que "le pire a été dépassé dans le gouvernorat de Nabeul" et que la circulation sera rétablie dans les heures qui viennent.

Il a indiqué qu'"un travail important attend tout le monde après ces perturbations climatiques accompagnées par de fortes pluies, notamment dans le gouvernorat de Nabeul", ajoutant que et les forces de l'armée nationale sont intervenues dans plusieurs régions du gouvernorat et des centres d'hébergement ont été ouverts aux habitants sinistrés.

"Tous les renforts ont été dépêchés dans le gouvernorat et la commission de lutte contre les catastrophes reste mobilisée en permanence alors que d'autres commission sont réunies dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia où des perturbations nuageuses sont attendues", a déclaré Chahed à la presse au terme d'une visite au centre des opérations de l'office national de la protection civile à Tunis.

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.