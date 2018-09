Afrique du Nord: La Ligue arabe appelle la Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme à examiner les violations par Israël des droits du peuple palestinien

Dans ce contexte, le secrétaire général de la Ligue arabe a évoqué les développements difficiles sans précédent que la région arabe a connus tout au long de ces dernières années et qui ont engendré des dysfonctionnements graves dans les structures de quelques Etats et sociétés arabes, voire des guerres civiles, a fait observer la même source.

La Ligue arabe aspire à poursuivre la communication entre le secrétariat général de la Ligue arabe et le Haut commissariat aux droits de l'homme durant la prochaine phase afin d'améliorer la situation des droits de l'homme dans la région arabe et mettre en œuvre les priorités arabes dans ce domaine, a expliqué M. Ahmed Abou Al Gheit.

Le Secrétaire général de la Ligue des États Arabes, M. Ahmed Abou Al Gheit a rencontré, en marge de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York, Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme et l'a invité à examiner les violations récurrentes des droits politiques, civils, économiques et sociaux du peuple palestinien, commises par les autorités d'occupation israéliennes, a indiqué un communiqué de la Ligue arabe rendu public mercredi.

