Algérie: Loi de finances 2019 - Pas de nouvelles taxes, légère hausse des recettes budgétaires

"La consistance du budget d'équipement pour 2019 confirme la poursuite de l'engagement de l'Etat en faveur du développement économique et social" avec notamment des dotations de 625 mds DA pour l'appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au développement local.

Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 milliards DA destinés au soutien aux familles, près de 290 mds DA destinés aux retraites (auxquelles s'ajoutera une dotation d'appui de 500 mds DA à la Caisse Nationale des Retraites), près de 336 mds DA pour la politique publique de santé, et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l'habitat (auxquels s'ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour le même secteur par le Fonds national d'investissement).

Alger — Le projet de loi de finances 2019, adopté mercredi par le Conseil des ministres, ne prévoit aucune nouvelle taxe et table sur une légère hausse des recettes et du budget de fonctionnement.

