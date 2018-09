Tunisie: "Si Youssef Chahed et Hafedh Caïd Essebsi quittent leur poste, le pays n'en souffrirait pas (Béji Caïd Essebsi)

L'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) organise, les 20 et 21 octobre 2018 à Bizerte,… Plus »

Si l'Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d'y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum de trente jours, conformément aux paragraphes 1er, 5 et 6 de l'article 89. Si le Gouvernement n'est pas formé dans le délai prescrit ou s'il n'obtient pas la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai de quarante-cinq jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum.

Tunis — « Si le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le président du bureau exécutif du Mouvement Nidaa Tounes, Hafedh Caïd Essebsi quittent leur poste, le pays n'en souffrirait pas », a affirmé lundi le président de la République Béji Caïd Essebsi en allusion au conflit qui les opposent (Hafedh Caïd Essebsi et Youssef Chahed).

