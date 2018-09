Congo-Brazzaville: Divertissement - La côte sauvage, un lieu de loisir et d'attraction de premier plan

Le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire entend aménager la plage de la Côte sauvage en zone de loisirs et d'attraction. Ce projet ambitieux fait déjà rêver plus d'un Ponténégrin.

Pointe-Noire est l'une des rares villes côtières à ne pas disposer de parc d'attraction assez emblématique pour doper la fréquentation de la population étrangère. Les habitants manquent cruellement de lieu de réjouissance sain pour leur corps et surtout pour leur santé. Face à cette difficulté, le conseil départemental et municipal a décidé d'aménager la plage de la côte sauvage en zone de loisirs et d'attraction.

La côte sauvage devra devenir un véritable lieu de détente, de jeux, de promenade et de rencontre où jeunes et adultes vont trouver des espaces ludiques modernes et adaptés.

La création de ce parc d'attraction de premier plan sur les terres Mâ Loango est un projet qui fait déjà rêver. Il s'agit là d'un «relooking» qui va permettre à Pointe-Noire d'être non seulement plus touristique mais également plus attractive et plus agréable à vivre.

Ce projet comporte des zones de sport, des espaces culturels, des jardins, des parkings et plusieurs endroits de distraction. Pour la sécurité du site, il y aura des postes avancés et un bureau de la mairie ainsi que bien d'autres services concernés.

Le développement de ce lieu s'ajoute à bien d'autres axes stratégiques de développement durable que le conseil départemental et municipal a mis en place, pour l'aménagement et le développement de la ville, le bien-être, la santé, la culture et la qualité de vie de la communauté.

En effet, la plage de Pointe-Noire, dans sa nouvelle facette, va permettre à l'ensemble des citoyens de profiter d'activités extérieures. En plus d'embellir le milieu de vie, elle sera un enjeu important pour le mieux-être de la population.

Notons que c'est au cours de la deuxième session ordinaire dite budgétaire, tenue il y a quelques mois, que les conseillers municipaux avaient pensé voter une délibération pour renforcer le pouvoir d'attraction de la côte sauvage en la transformant en zone de loisirs et d'attraction.