Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Christian Roger Okemba et Fatoumata Binta Diallo font le point du programme ville-santé

La quiétude, la sécurité et le climat de paix qui règnent dans la ville capitale ont retenu, en passant, l'attention de la diplomate onusienne. « Brazzaville est une ville très calme et tellement sécurisée. Dès qu'on descend de l'aéroport Maya-Maya, la ville est très propre. Cette sérénité fait qu'on s'attache à cette ville comme en témoignent toutes les personnes que je reçois », a conclu le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo.

L'assainissement est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses différentes composantes. Il comprend la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides et solides pour prémunir la santé de la population contre d'éventuelles maladies.

« Nous avons passé en revue les programmes ville-santé, marché-santé et école-santé qu'on avait élaborés ensemble. Les perspectives de plan, le niveau de mise en œuvre et ce qu'on va planifier pour les prochaines étapes », a déclaré le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo, arrivée au terme de son mandat au Congo.

