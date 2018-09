Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire - La quatrième session ordinaire va plancher sur seize points

Les travaux de la session dite « administrative» ont été lancés, le 25 septembre, par Jean François Kando, et prendront fin le 4 octobre.

Les conseillers vont notamment examiner, en vue de leur adoption, la délibération n°011/DPN-CPN-CDM-BE du 31 mai 2018 portant revalorisation des taux des taxes des pièces d'état civil ; la délibération annulant celle n°016/DPN-CPN-CDM-BE du 31 mai 2018 autorisant le bureau exécutif du conseil départemental et municipal à négocier des emprunts dans les conditions prévues par la loi ; la délibération portant revalorisation des taux des documents administratifs et d'état civil ; la délibération modifiant et complétant certaines dispositions de la délibération n°009 du 8 mars 2004 portant réglementation de la circulation des grumiers dans la ville de Pointe-Noire.

Dans l'ordre du jour présenté par Martial Odzébé, premier sécrétaire du conseil, il y a aussi la délibération autorisant le bureau exécutif à faire assurer, par voie de concession, l'exploitation du service public d'hygiène et d'assainissement dans la ville de Pointe-Noire; celle portant création d'un comité économique de la ville de Pointe-Noire et celle modifiant et complétant certaines dispositions de la délibération instituant une taxe sur l'occupation du domaine public. Les élus locaux vont aussi examiner et adopter le projet de budget supplémentaire du conseil départemental et municipal, exercice 2018, et de la délibération s'y rapportant.

Le programme de cette quatrième session ordinaire prévoit aussi une visite guidée de la centrale Marini (Vindoulou) et des chantiers municipaux. Les conseillers suivront aussi les communications des directeurs départementaux des Logements et bâtiments administratifs sur la gestion du patrimoine; de l'urbanisme sur le schéma directeur de la ville de Pointe-Noire, de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation ainsi que de l'Enseignement technique et professionnel.

Jean François Kando, président du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, a d'entrée de jeu salué le retour progressif de la paix, la sécurité et la normalisation de la vie dans le département du Pool. Il s'est dit satisfait des résultats de la campagne «Saison sèche 2018» lancée le 22 mai dernier et qui a permis de mener des travaux d'envergure qui vont se poursuivre dans la ville. Par ailleurs, le retour des pluies souvent à l'origine de la recrudescence de certaines épidémies (choléra et autres) s'annonçant déjà, il a appelé à une mobilisation de la population pour participer à la campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui a été officiellement lancée dans la ville de Pointe-Noire et à faire attention aux chiens du fait que « des cas avérés de rage canine sont signalés dans les arrondissements».

Le phénomène de vente des sachets s'amplifiant, les administrateurs maires des arrondissements et les services impliqués dans la répression des actes inciviques ont été interpellés par le président du conseil. Evoquant la rentrée scolaire qui aura lieu le 1er octobre, il a demandé aux parents de jouer leur rôle de premier éducateur : «Si l'école et par-dessus tout les enseignants constituent le moule chargé de façonner les consciences, il n'en demeure pas moins que les parents sont les premiers éducateurs des enfants. En conséquence, la responsabilité des parents est plus que sollicitée afin qu'ils prennent en main l'encadrement de leurs enfants», a-t-il exhorté.

Dans l'optique de maximiser ses recettes, le conseil a signé, le 16 avril dernier, un accord de partenariat avec le cabinet d'études GEEPS consulting, basé à Pointe-Noire, qui a opté pour une double approche diagnostic, à savoir le recensement des contribuables de la ville et l'analyse des lignes budgétaires. Au cours de la cérémonie, Jean François Kando a officiellement lancé l'opération de recensement des contribuables dans la ville.