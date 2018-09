Congo-Brazzaville: Journée mondiale du Tourisme - Le pays s'engage à faire du secteur touristique un outil du développement

L'événement est célébré chaque année à travers le monde le 27 septembre. Pour cette trente neuvième édition, le gouvernement du Congo, par le biais de la ministre de tutelle, Arlette Soudan-Nonault, a délivré un message dans lequel il entend se servir du domaine pour diversifier son économie.

C'est sur le thème révélateur de la mondialisation, à savoir « Le tourisme et la transformation numérique » que la communauté mondiale célèbre la trente neuvième édition de la Journée mondiale du tourisme. Cette célébration est une opportunité majeure pour sensibiliser l'opinion internationale à l'importance politique et socioéconomique de ce domaine. De même que le thème choisi est une occasion exceptionnelle de faire mieux connaître la contribution du tourisme au développement durable.

Un tourisme qui s'appuie sur l'innovation et sur les progrès numériques, a précisé Arlette Soudan-Nonault, offre plus d'opportunités d'amélioration de l'inclusivité, d'autonomisation de la population locale et d'utilisation rationnelle des ressources afin d'atteindre, entre autres, les objectifs de développement durable. En effet, comme exprimé par la Conférence mondiale du tourisme durable à Lanzarote en 1990, à long terme le développement touristique dépend des critères de durabilité, de viabilité et d'équité sur les plans écologique, économique, éthique et social pour la population locale et les générations futures, a estimé la ministre. « A cet effet, les progrès numériques transforment notre rapport à l'information, modifient notre comportement et encouragent l'innovation. Il nous faut donc aussi des capacités nouvelles et de nouvelles façons de penser », a-t-elle indiqué.

La ministre du Tourisme et de l'environnement a ajouté que les voyageurs aujourd'hui veulent employer leurs temps autrement et sont à la recherche d'expériences, pas seulement de lieux à visiter. Le numérique transforme les processus des décisions de voyage et de champs d'action de marketing touristique. Les mutations qui se produisent dans le monde, avec les défis qu'elles posent, ouvrent aussi des nouvelles perspectives. Le secteur du tourisme doit utiliser à son profit ces changements, les tendances qui les accompagnent et les progrès numériques. Dans le contexte plus large du processus de développement durable, Arlette Soudan-Nonault a souligné qu'il était important de mettre en lumière les possibilités offertes par les progrès technologiques et les plates-formes numériques, pour faire du tourisme un secteur plus durable et responsable.

Un des maillons de la chaîne de valeur de la diversification économique

Pour saisir toutes les capacités d'actions et atteindre les objectifs globaux du développement durable, à travers le Plan national de développement 2018-2022, le Congo veut faire du tourisme l'un des maillons de la chaîne de valeur de la diversification de son économie.

La ministre du Tourisme et de l'environnement a fait savoir que le Congo s'engage résolument à se servir du tourisme comme outil du développement. C'est ainsi qu'il s'emploie à la mise en œuvre de sa stratégie nationale et de son Plan directeur de développement durable du tourisme. Le numérique y tient une place prépondérante.

« Développer durablement le tourisme est une manière de créer une source quasi inépuisable de revenus, de par ses effets multiplicateurs sur d'autres secteurs d'activités économiques. Il doit intervenir à côté de l'agriculture, de l'industrie et des hydrocarbures dans la contribution au produit intérieur brut et susciter beaucoup d'espoir quant à sa capacité de création de nombreux emplois directs, indirects ou induits au profit des jeunes. Le tourisme contribue ainsi à la réduction substantielle de la pauvreté, qui est l'un des défis majeurs du programme de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, « la Marche vers le développement" », a déclaré Arlette Soudan-Nonault.

Enfin, elle a indiqué que la République du Congo a résolument opté pour le progrès des technologies numériques afin de développer un tourisme durable, responsable et respectueux de ses cultures, de ses traditions et de son environnement. C'est dans ce contexte que le pays inscrit l'écotourisme comme l'axe principal de sa politique touristique. L'administration nationale du tourisme saura relever les défis associés aux progrès numériques et mettre à profit les possibilités qui en découlent, a-t-elle conclu.